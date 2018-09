SKILSMISSE: Boris Johnson (54) og Marina Wheeler (54) velger å gå fra hverandre etter angivelige nye utroskapsrykter. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

Boris Johnson skiller seg etter 25 år

UTENRIKS 2018-09-07T14:12:23Z

Den tidligere britiske utenriksministeren og kona Marina Wheeler skiller seg etter 25 års ekteskap.

Publisert: 07.09.18 16:12

Annonseringen av skilsmissen kommer bare timer etter at The Sun skrev en artikkel om at den konservative politikeren ble kastet ut av kona etter å ha blitt beskyldt for utroskap.

Boris Johnson (54) og advokat Marina Wheeler (54) har vært gift i 25 år, og har fire barn sammen. Etter å ha vært separert i en periode, avslører det ekteparet at skilsmisseprosessen er i gang.

– For flere måneder siden, etter 25 år med ekteskap, har vi bestemt at det er i begges beste interesse å gå fra hverandre, står det i uttalelsen, gjengitt av Sky News.

The Sun hevder at paret ikke lenger omgås sosialt.

Johnson, som for kort tid siden trakk seg som britiske utenriksminister , har tidligere vært anklaget for utroskap, både i 2004 og i 2006.

Han fikk også et barn utenfor ekteskapet i 2009 med kunstkonsulenten Helen MacIntyre.