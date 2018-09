MØTTE TRUMP: Carmen Yulin Cruz og Donald Trump hilste på hverandre i Sann Juan 3. oktober i fjor. – Jeg følte at han så etter en unnskyldning for ikke å gi meg hånden, har Cruz tidligere sagt til VG. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

San Juans ordfører til VG: – Trump viser en avskyelig selvopptatthet

NEW YORK (VG) Med monsterorkanen Florence på vei mot USAs østkyst, benytter Donald Trump anledningen til å hylle seg selv for fjorårets orkaninnsats i Puerto Rico. Det får San Juans ordfører til å rase.

– President Trumps avskyelige kommentarer om Puerto Rico gjør bare den forferdelige situasjonen enda verre. Trump viser en avskyelig selvopptatthet. Han eller hans administrasjon var ikke i stand til å hjelpe Puerto Rico. I stedet får vi en parade av selvskryt, sier Carmen Yulin Cruz til VG.

Det var under en seanse på Det ovale kontor tirsdag at Trump roste sin egen administrasjons innsats etter orkanødeleggelsene på Puerto Rico i fjor.

Onsdag tok han også til Twitter for å rose arbeidet gjort i statene Florida og Texas i etterkant av orkanene, før han i en parentes langet ut mot guvernør Cruz.

– Vi fikk A pluss for det nylige orkan-arbeidet i Texas og Florida (og vi gjorde en undervurdert jobb i Puerto Rico, selv om det er en ufremkommelig øy med veldig dårlig elektrisitet og en totalt inkompetent guvernør av San Juan). Vi er klare for den store som er på vei! skriver presidenten.

Researchere fra George Washington University har kommet frem til at 2975 mennesker døde i Puerto Rico som en konsekvens av orkanen Maria i de seks månedene etter.

Tidligere har det offisielle dødstallet vært 56. Men selv om altså 3000 mennesker skal ha mistet livet etter orkanen, kaller presidenten hjelpearbeidet for «en utrolig, undervurdert suksess».

Trump sa også at det var en av de «beste jobbene som noen gang er blitt gjort».

Han hevdet også at Puerto Rico «ikke hadde noe elektrisitet» før stormen, noe som naturligvis er feil.

– Donald Trump har ikke sagt ett eneste empatisk ord om de døde i Puerto Rico. Han har ikke sagt «vi sørger med dere» eller sagt at han beklager at de ikke kunne hjelpe oss mer. I stedet fortsetter han å fortelle hvor fantastisk han er, når hele verden vet at det ikke er sant. Han sier at han gjorde en god jobb når 3000 mennesker døde etter orkanen. Sannheten er at Donald Trump feilet. Han sviktet folket i Puerto Rico, mener Cruz, ordfører i hovedstaden San Juan.

Hun forteller til VG at hun snakket lenge med Nord-Carolinas guvernør Roy Cooper på telefonen tirsdag. Hun frykter at det hun mener er Trumps ignoranse og inkompetanse skal ødelegge hjelpearbeidet her også.

– Jeg sa til guvernøren at vi i Puerto Rico støtter dem, at vi skjønner hva som kommer, og at vi kan hjelpe til, uansett hva som kommer. USA har nemlig en president som er totalt fjern fra virkeligheten, som tror at dette dreier seg om ham.

Hun forteller at det gjenstår masse oppbyggingsarbeid i Puerto Rico. Hun forteller om 60 000 hustak som ikke er godt nok sikret, om en selvmordsrate som har gått opp mellom 20 og 30 prosent, om en generelt svak infrastruktur og ikke minst et svært sårbart strømnett som stadig kollapser.

– Milliardene som Donald Trump sier at er bevilget til hjelpearbeid ser vi veldig lite til, mener ordføreren, som tidligere er blitt stemplet som både ekkel og udugelig av USAs president.

I et intervju med VG i Puerto Rico i november i fjor svarte hun på følgende måte:

– Det utrolige er at for et land med et så stort hjerte som USA, så har de en president med en så stor munn. Han tweeter ut sitt hat. Og, dette må jeg si: Hva slags verdensleder skryter av seg selv i en humanitær krise?