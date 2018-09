NESTE UT? Det blir spekulert i om Centerpartiets Annie Lööf mot alle odds kan bli svenskenes nye statsleder. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Valget i Sverige: Slik kan Centerpartiets Annie Lööf bli statsminister

UTENRIKS 2018-09-13T17:20:43Z

I Sverige spekuleres det nå i om Annie Lööf kan ende opp som statsminister. - Det er definitivt en mulighet, sier norsk ekspert.

Etter at det svenske valget søndag forrige uke ga et uhyre jevnt resultat, blir det spekulert i omtrent like mange mulige regjeringskonstellasjoner som det finnes partier i Riksdagen.

Torsdag ble stemmene ferdig talt opp, og de foreløpige resultatene viser at det er de rødgrønne partiene som får størst oppslutning med 144 mandater. Alliansen får 143 mandater, mens Sverigedemokraterna (SD) får 62 (se faktaboks).

Valget i Sverige 6.325 av de 6.325 valgkretsene i Sverige er ferdig opptalt. En omtelling pågår, og det endelige resultatet presenteres fredag. (Endring fra 2014 i parentes) Socialdemokraterna: 28,3 prosent (-2,8) – 100 mandater (-13) Vänsterpartiet: 8 prosent (+2,3) – 28 mandater (+7) Miljöpartiet: 4,4 prosent (-2,5) – 16 mandater (-9) Moderaterna: 19,8 prosent (-3,5) – 70 mandater (-14) Centerpartiet: 8,6 prosent (+2,5) – 31 mandater (+9) Kristdemokraterna: 6,3 prosent (+1,8) – 22 mandater (+6) Liberalerna: 5,5 prosent (+0,1) – 20 mandater (+1) Sverigedemokraterna: 17,5 prosent (+4,7) – 62 mandater (+13) Andre partier: 1,4 prosent (ingen mandater) Dette gir 144 mandater til de tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet og 143 mandater til de fire borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna. (Kilde: Valmyndigheten)

Hverken Moderaternas partileder Ulf Kristersson eller statsminister og Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven er altså i nærheten av de 175 mandatene som trengs for å sikre nok støtte i Riksdagen.

Lööf ny statsminister?

Som følge av at ingen vil samarbeide med SD, må Löfven og Kristersson forsøke å forhandle seg frem til den nødvendige støtten.

Ett av de mulige scenariene er at Centerpartiets partileder Annie Lööf kan ende opp som statsminister.

– Hun kan bli en «kompromisskandidat», men det vil kreve en regjering med partier fra begge sider av politikken, noe som er ukjent territorium for svensk politikk, sier førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

– Det er definitivt en mulighet, mener han.

Uforenlige prinsipper

25. september åpner Riksdagen i Sverige, og det vil bli en statsministeravstemning. SD-leder Jimmy Åkesson har gjort det klart at han da vil felle Löfven. Flere eksperter har fremholdt det som sannsynlig at den borgerlige Alliansen vil danne regjering med støtte fra Socialdemokraterna.

Men mye kan skje før den tid.

Den borgerlige Alliansen i Sverige, som består av Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet, har gynget som følge av at partileder Annie Lööf og Centerpartiet har tre prinsipper.

Partiet jobber mot en inhuman asylpolitikk, de sier nei til Sverigedemokraterna (SD) og nei til statsminister og Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven.

En konstellasjon bestående av Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet, med støtte fra Socialdemokraterna, vil åpne for at Lööf blir den mest aktuelle statsministerkandidaten.

Tirsdag fridde Löfven for første gang over blokkgrensen da han henvendte seg til Liberalerna om samarbeid.

Löfven kan ofre seg

En annen mulighet som kan gjøre at Lööf seiler frem, er en konstellasjon med Socialdemokraterna, Liberalerna og Centerpartiet.

Spørsmålet da er følgelig: Vil Löfven ofre seg selv som statsminister for å fortsette å sitte i regjering?

Tirsdag utelukket ikke Lööf på sin side samarbeid med «sossarna».

– Alliansen har to alternativer: Enten forhandler man med SD eller over blokkgrensen. Det er viktig for Centern å markere at vi sier nei til forhandlinger og samarbeid med SD. I den situasjonen må Alliansen føre samtaler over blokkgrensen med for eksempel Socialdemokraterna, sa hun til Expressen tirsdag.

Før valget avviste Lööf at hun tar sikte på å bli statsminister.