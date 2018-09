New York Times: Det hvite hus-topp avslører «stille motstandsbevegelse» mot Trump

I en oppsiktsvekkende kronikk med anonym forfatter beskriver en ansatt i Det hvite hus «en stille motstandsbevegelse» som jobber mot Donald Trump innad i hans egen administrasjon.

En av de største politiske bombene i Washington denne uken har vært boken fra Bov Woodward, som avslørte Watergate-skandalen, og som nå beskriver hvordan personer innad i Det hvite hus prøver å motvirke og omgå president Donald Trump .

Midt i dette kommer The New York Times med et innlegg fra en ikke navngitt topp i Det hvite hus som innrømmer å være en av dem som jobber med å motarbeide og demme opp for det hun eller han kaller «uansvarlige» avgjørelser.

– Mange sentralt plasserte personer i hans egen administrasjon jobber flittig fra innsiden for å forhindre deler av hans agenda og hans verste tendenser, skriver den anonyme toppen.

Går til uvanlige skritt

Storavisen påpeker selv at dette er et uvanlig skritt – å trykke et leserinnlegg uten å opplyse leseren om hvem som faktisk skriver det. Avisen begrunner dette med at den sentralt plasserte personen som har skrevet innlegget risikerer å miste jobben hvis hans/hennes identitet blir kjent. Og at avisen derfor har gått med på å anonymisere personen.

Personen bak innlegget er ifølge The New York Times «a senior official» i Det hvite hus, altså en person med en sentral plassering og jobb.

– Vi mener at å publisere dette innlegget anonymt er den eneste måten å viderebringe et viktig perspektiv til våre lesere, skriver avisen.

– Motstandsarbeid

Beskrivelsene i det anonyme innlegget gir den samme beskrivelsen som boken som har rystet Washington denne uken – at Trump blir motarbeidet fra innsiden.

– Vi (de ansatte journ.anm.) mener at vår største plikt er overfor landet vårt, og at presidenten fortsetter å oppføre seg på en måte som er skadelig for landets helse, skriver den anonyme ansatte.

– Det er et stille motstandsarbeid innad i administrasjonen, gjort av folk som velger å sette landet sitt først, skriver vedkommende.

Som eksempel bruker personen at Trump viser vennlighet overfor diktatorer som Kim Jong-un og Vladimir Putin, samtidig som han viser lite støtte til USAs nære allierte .

– Resten av administrasjonen kjører imidlertid et annet løp, et hvor land som Russland blir tilsnakket for å blande seg (i valg journ.anm.) og straffet deretter, skriver personen.

Trumps presserådgiver Sarah Sanders skriver i et svar til avisen at de er «skuffet, men ikke overrasket, over at avisen velger å publisere dette patetiske, skjødeløse og egoistiske leserinnlegget».

Hun ber avisen om en beklagelse.

– Han setter ikke landet sitt først, han setter seg selv og sitt ego foran viljen til det amerikanske folk, heter det i uttalelsen fra Trump-rådgiveren.

Omstridt bok skaper bølger

I ukens mest omtalte politiske bo k beskrives det hvordan en rådgiver fjernet et brev om å avslutte en handelsavtale med Sør-Korea fra Trumps skrivebord. Tilsynelatende for å unngå handelskrig med Sør-Korea.

Woodwards bok beskriver også et møte der Trump skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd om hvorfor USA opprettholder en kostbar tilstedeværelse på Korea-halvøya.

– Vi gjør dette for å hindre tredje verdenskrig, skal forsvarsminister Jim Mattis ha forklart.

Etter møtet skal han ifølge boken ha sagt til kolleger at Trump hadde kunnskapsnivå som tilsvarer en ti – eller elleveåring. Mattis har gått ut og benektet at han har sagt dette .

– Dette er ikke arbeidet til en så kalt dyp stat. Det er arbeidet gjort av en stabil stat, hevder skribenten i New York Times.