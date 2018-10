AMBASSADE-TERROR: I juli i fjor angrep den fryktede terrorgruppen IS den irakiske ambassaden i Kabul. Norske spesialsoldater deltok i operasjonen. Foto: AP Foto: Massoud Hossaini / TT NYHETSBYRÅN

Norske soldater reddet ambassadør fra IS-terrorister

UTENRIKS 2018-10-02T09:10:58Z

De siste månedene har de norske spesialstyrkene i Kabul deltatt i flere skarpe oppdrag etter terrorangrep mot profilerte mål som hoteller og ambassader. Sjefen for de norske spesialstyrkene mener det fortsatt er behov for norsk støtte til de afghanske styrkene.

31. Juli 2017. Det er midtsommer i Kabul, og 40 glohete varmegrader. Utenfor den irakiske ambassaden ligger det spredt knust glass over et stort område. Det brenner kraftig i kjelleren og ved inngangspartiet. Svart, tykk røyk gjør sikten dårlig.

Noen minutter tidligere har det gått av fem store eksplosjoner ved ambassaden. To til tre opprørere fra det som antas å være den fryktede terrororganisasjonen IS har forskanset i seg i bygget. De er kledd i falske politiuniformer, og minst en av dem har bombevest.

Det er i siste nummer av Forsvarets Innsats-magasin at Forsvaret nå frigir detaljer fra et av angrepene der de norske spesialsoldatene har spilt en sentral rolle.

Sammen med sine kolleger i den afghanske kriserespons-enheten til afghansk spesialpoliti (CRU) er de norske spesialsoldatene raskt på stedet. Den afghanske styrken tilsvarer den norske Beredskapstroppen, og rykker ut mot alvorlige terroranslag i Kabul og andre deler av Afghanistan.

Sjefen for de norske spesialstyrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, mener angrepet mot ambassaden tegner et godt bilde av hverdagen for de norske spesialstyrkene.

– Ingen oppdrag er like, men angrepet fulgte et modus som er velkjent. Dette er komplekse situasjoner, og våre folk på bakken fortjener honnør for måten de løser det på, sier han.

Norge har drevet opplæring og trening av CRU siden 2007, og bygget opp avdelingen fra nesten ingenting til en profesjonell elitestyrke. Foreløpig skal de norske soldatene drive opplæring av afghanske styrker ut 2019, men Gråtrud tror ikke behovet for norsk støtte vil forsvinne med det første.

– I løpet av de 11 årene vi har etablert, utviklet og støttet CRU har de utviklet seg til en elitestyrke i verdensklasse. Samtidig har også trusselbildet endret seg. Fienden har også utviklet seg, angrepene er mer komplekse og sofistikerte, og vi må dessverre forvente flere slike angrep i fremtiden. Derfor er behovet for vår tilstedeværelse og støtte fortsatt vesentlig, sier Gråtrud.

Sikkerhetssituasjonen i Kabul er fortsatt dramatisk. Siden januar har minst 16 angrep rammet den afghanske hovedstaden. Over 400 mennesker har mistet livet. I januar ble over hundre mennesker drept da en selvmordsbomber utløste en bombe skjult i en ambulanse. Angrepet kom bare en uke etter at Taliban angrep hotel Intercontinental. Den norske forskeren Arne Strand ble skadet i angrepet, og reddet ut av norske spesialsoldater.

Intensjonen er at de afghanske styrkene skal løse oppdragene selv. Det er de som er i front. De norske soldatene er med som rådgivere og støtte. Gråtrud bekrefter likevel at nordmennene fortsatt må ta en aktiv rolle i enkelte situasjoner.

– Vi rykker ut sammen med våre afghanske kolleger, og står skulder ved skulder med dem. Det betyr at vi gir støtte når det er behov for det. Det er hverdagen for våre folk på bakken, sier Gråtrud.

Situasjonen ved ambassaden er uoversiktlig. Det skal være lagt ut eksplosiver eller miner flere steder. Det er uklart om opprørerne har skaffet seg tilgang til ambassadens overvåkningskameraer.

Det blir raskt en prioritert oppgave er å redde ut ambassadøren, som befinner seg i bygget. Han er hardt skadet, men har låst seg inne på et rom i tredje etasje. Han får varslet om at opprørerne allerede har gjort flere forsøk på å komme seg inn i rommet. For de norske og afghanske styrkene er det en kamp mot klokka.

De afghanske soldatene har sikret første og annen etasje, men det begynner å bli lenge siden de hørte noe fra ambassadøren. Både sjefen for de norske marinejegerne og lederen for den afghanske politiavdelingen CRU frykter at han er død.

Opp til tredje etasje er det kun en trapp. Røyken henger tett rundt dem, og opprørerne i etasjen over dem har søkt dekning i et «safe room» - med god skuddvinkel. Tre afghanske soldater blir skutt, og fraktet ut.

Plutselig gir ambassadøren lyd fra seg fra den andre enden av korridoren. Både han og livvakten er i live. Angrepslaget er nå på vei bortover den mørklagte og røykfylte korridoren. For å unngå at han skal bli forvekslet med en opprører i bombevest, blir ambassadøren bedt om å kle av seg jakke, skjorte og bukser. Deretter sender de en hastemelding over sambandet:

«Ikke skyt mannen i singlet. Mannen i undertøy er ambassadøren».

PS! Det norske bidraget til Afghanistan er i dag om lag 60 soldater. Nøyaktig hvor mange som bidrar i CRU-oppdraget er gradert.