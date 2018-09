FRAKTET VEKK: Busser fraktet ut flere tusen krigere fra Jaish al-Islam ut fra Øst-Ghouta i april. Nå er de klare til krig på nytt. Foto: NAZEER AL-KHATIB / AFP

«Det siste slaget»: Slik ble beseirede opprørerne i Syria igjen klare til krig

2018-09

Opprørere som ble omringet og nedkjempet over store deler av Syria tidligere i krigen ble tvangsevakuert til Idlib-regionen. Nå har de ingen steder å rømme. Her snakker en opprørsleder til VG om det siste, uunngåelige, store slaget.

11.09.18

Det er en varslet katastrofe.

I flere år har både syrere og verdenssamfunnet sett hva som til slutt vil skje i Idlib-regionen nordvest i Syria . Nå, i september 2018, er den blodige katastrofen i ferd med å utfolde seg.

Russiske krigsskip er i posisjon langs Syrias kyst, iranske og syriske bakkestyrker står klare ved portene til den siste opprørskontrollerte regionen i Syria. Tønnebomber, fylt med skrapmetall, spiker og eksplosiver, slippes nå daglig fra det syriske regimets helikoptre - som en brutal forberedelse til bakkeoffensiv alle nå tror vil komme.

På innsiden: Tre millioner sivile og et stort antall opprørsgrupper bestående av en blanding av islamister, ekstremistiske jihadister og mer sekulære krigere.

Hva var veien hit?

Etter fire år med krig fant regimet til president Bashar al-Assad rundt 2015, da Russland gikk inn på deres side , den aller mest effektive formelen for militær seier:

Omringe og beleire et område med militære styrker, slik at hverken nok mat eller medisiner slipper inn til menneskene på innsiden.

Deretter bombe boligområder, skoler, sykehus og opprørsbaser over lang tid, slik at situasjonen for alle på innsiden til slutt blir så desperat at opprørerne som kontrollerer området må forhandle.

Tilby deretter at opprørere og innbyggere som ønsker, kan evakuere med buss uten å fengsles, tortureres eller drepes. De kan få med seg våpen og kjøre gjennom landet til den siste store opprørskontrollerte området, Idlib.

På denne måten har Assad-regimet og deres allierte, etter massive sivil lidelse, vunnet tilbake blant annet Aleppo, Øst-Ghouta og Homs, slag mye omtalt de siste årene.

Om lag halvparten av de sivile som nå befinner seg i Idlib er internflyktninger, som har flyktet fra andre krigssoner i Syria.

Nå har krigen innhentet dem, igjen.

Slik omgrupperte islamistopprørerne seg

Historien til den syriske opprørskrigeren Hamza Beiraqdar er både et illustrerende eksempel på hvordan Assad-regimet er i ferd med å vinne den blodige Syria-krigen, og på hvorfor slaget om Idlib er annerledes enn alle andre slag.

30-åringen er brigader og talsmann for den svært omstridte islamistiske opprørsgruppen Jaish al-Islam, som hadde sitt gjerneområde i Øst-Ghouta utenfor Syrias hovedstad Damaskus fram til april i år.

VG intervjuet Beiraqdar den gangen , da slaget om Øst-Ghouta pågikk som verst. Det slaget tapte Jaish al-Islam, etter at det syriske regimet og deres allierte etter all sannsynlighet brukte kjemiske våpen i Douma, den største byen i Øst-Ghouta.

Gassangrepet utløste massive internasjonale reaksjoner, og USA, Frankrike og Storbritannia angrep det syriske regimet som straff, men kun for en natt.

Nå forteller opprørslederen Beiraqdar hvordan gruppen han er med å lede, igjen har kommet seg på bena etter nederlaget:

– Vi kom hit, til den nordlige delene av Aleppo-regionen (Ved Idlib) i midten av april, etter å ha blitt tvunget ut av Ghouta. Med en gang begynte vi med omgrupperinger, bygging av treningsleir og vi rehabiliterte krigerne våre fra Ghouta og fra andre områder. Vi begynte også å koordinere med andre opprørsgrupper i nordlige Syria.

Hevder Russland ga dem ultimatum

Nå forklarer Jaish al Islam også mer i detalj om hva som skjedde da de forlot Ghouta. De overga seg nemlig dagen etter gassangrepet mot deres kjerneområde, som drepte minst 40 mennesker .

– Vi ble utsatt for den mest hensynsløse militærkampanjen, og det handlet om å overleve og forsvare sivile fra det kriminelle Assad-regimet. Men så kom 7. april og regimet brukte gass mot sivile, sier han.

Angrepet har vært omstridt. Assad-regimet og Russland hevder det er oppspinn, men «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» (OPCW) bekrefter funn av klorgass i Douma, brukt den dagen. Den FN-opprettede granskingskommisjonen for Syria, konkluderte også med det samme.

FN sier også at enkelte av symptomene peker dessuten på at det også ble brukt en annen gass, mest sannsynlig nervegass.

Jaish al-Islam hadde nektet å gi opp kampen i Øst-Ghouta før angrepet, men Russland ga dem et ultimatum:

– Etter massakren ble ledelsen i Jaish al-Islam kontaktet av Russlands forhandlingsleder general Alexander Zorin. Han truet med å forsette massakrene hvis vi ikke ga opp. For å spare uskyldige sivile liv, bestemte vi oss for å forlate Ghouta. Våre krigere og ders familier ble fraktet ut i busser. Om lag 7000 krigere kom seg ut.

Kamp mellom jihadister

Når islamistene i Jaish al-Islam snakker om hensynsløshet, er det sentralt å påpeke at mange sivile også har kalt gruppen hensynsløse. Innbyggere i Douma har beskrevet tortur og drap på deres meningsmotstandere i områdene de før kontrollerte.

Nå er islamistene klare til krig igjen. I Idlib-området de nå befinner seg, er den aller sterkeste opprørsgruppen, som kontrollerer om lag 60 prosent av området, den jihadistiske ekstremisthæren Hayat Tahrir al Sham (HTS). Gruppen er en etterfølger av Jabat al-Nusra, som tidligere i krigen var direkte linket til al-Qaidas ledelse.

Jaish al-Islam tar avstand fra HTS og ligger i konflikt med dem.

– De følger ikke prinsippene til den opprinnelige revolusjonen i Syria. De har ligget i krig med andre opprørsgrupper og de er fiender av revolusjonen. Vi mener at Assad-regimet og HTS er to sider av samme mynt.

VG intervjuet al-Qaida-tilknyttede Jabat al-Nusra i 2015:

Venter på regimets angrep

Hamza Beiraqdar og Jaish al-Islams påståtte 7000 krigere er omringet av deres fiender, og vet at bakkekrigen vil starte hvert øyeblikk.

– Assad og hans allierte følger ingen regler. De har inngått avtaler og brutt dem rett etterpå tidligere. De har forrådt oss. Vi er klare for angrep, sier han.

For de sivile fanget i de kommende kampene, er situasjonen desperat. FN eller verdenssamfunnet for øvrig har ingen klar plan for å redde befolkningen på innsiden.