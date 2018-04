KRITTHVITT: Ifølge LA Street Services vil stoffet de påfører asfalten føre til at solstrålene reflekteres, og bakken ikke blir like varm som uten malingen. Foto: City of Los Angeles Bureau of Street Services/VG

Maler gatene hvite for å bekjempe sommervarmen

I Los Angeles tar de malerkosten frem når plussgradene nå er på vei oppover.

Tester som ble utført av LA Street Services i fjor viste at gater som ble malt hvite hadde en temperatur på opp til 5–6 grader celsius lavere enn gater som ikke var påført maling.

Det ble først testet ut på en parkeringsplass i San Fernando Valley i 2015, og nå blir det kjørt ut i større skala i Los Angeles får VG opplyst av Paul Gomez i Los Angeles Public Works.

Bakgrunnen er at de ønsker å kjøle ned såkalte varmeøyer rundt om i byen, der enkelte asfalterte områder blir kraftig oppvarmet de heteste månedene av året.

Ifølge Fox News blir gatene i testprosjektet malt med et stoff som skal beskytte asfalten samtidig som det bidrar til å senke temperaturen.

På de varmeste sommerdagene kan tak og veier blir såpass varme at de er opp til 50–90 grader fahrenheit, 27–50 grader celsius, varmere enn lufttemperaturen, opplyser The Environmental Protection Agency til samme avis.

Ordfører i Los Angeles, Eric Garcetti, som har satt seg ambisiøse klimamål for storbyen mener prosjektet er et viktig tiltak i kampen for en grønnere hverdag.

Det begrunnes med at man ved å kjøle ned områder i byen vil minske bruken av aircondition i boliger og biler, og dermed redusere utslippene.

