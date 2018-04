MINST EN SKADET: Ifølge brannvesenet er minst én person alvorlig skadet etter brannen. Foto: @nycoem/ New York City Fire Department

Brann i Trump Tower - én alvorlig skadet

Publisert: 08.04.18 00:55 Oppdatert: 08.04.18 01:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-07T22:55:53Z

Lørdag brøt det ut brann i 50. etasje i Trump Tower i New York. Flere nødetaer rykket ut.

Brannvesenet i New York kategoriserte brannen som en «nivå 3»-alarm, etter først å ha kalt den nivå 2 rundt midnatt.

Presidenten selv skrev på Twitter 00.42 norsk tid at brannen var slukket, men 00.52 skrev brannvenesenet at det var en nivå 4-brann. De opplyser også at det så langt er rapportert om én person som er alvorlig skadet.

Videoer og bilder fra sosiale medier viser flammer slå ut fra i hvert fall den ene siden av bygningen, og svart røyk som velter ut.

Trump Tower ligger på 5th Avenue og 57st Street på Manhattan. Bygget åpnet i 1983, og fram til Trump flyttet til Det hvite hus, bodde han i toppetasjene (66 til 68) sammen med Melania og Barron Trump, ifølge CBS New s.

Det var også brann i Trump Tower i januar, da ble to personer lettere skadet.

Denne artikkelen handler om USA

Donald Trump