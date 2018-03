Oppskytingen av Tiangong-1 i september 2011 var vellykket, men nå er stasjonen på vei mot sitt endelikt. Foto: TT / NTB scanpix

8,5 tonn med romstasjon kan treffe jorden i påsken

Publisert: 27.03.18 13:59

Eksperter sier nå at den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 faller til jorden i løpet av den neste uken. Det er imidlertid usannsynlig at du blir truffet.

Tiangong-1, hvis navn oversettes til det beskjedne «Himmelske palass» har vært ute av kontroll helt siden september 2016. Nå nærmer det seg slutten.

Heldigvis: Ifølge ekspertene er det «ekstremt usannsynlig» at deler av romstasjonen i noe særlig vesentlig størrelse vil overleve fallet gjennom atmosfæren. Det er heller ikke særlig sannsynlig at de vil treffe et befolket område, men ingen vet helt sikkert, skriver NBC .

Prognosene for øyeblikket er at Tiangong-1, som den også kalles, vil falle ut av bane mellom 29. mars og 4. april. Stasjonen har ikke vært i drift siden 2016, og det har lenge vært antatt at Kina har mistet kontroll og kommunikasjon med fartøyet. Kinesiske myndigheter har ikke bekreftet dette direkte.

Det har ikke vært astronauter om bord siden 2013, ifølge romforskningsorganisasjonen Aerospace .

Kan ikke treffe Norge

Om deler av Tiangong-1 likevel skulle overleve atmosfæren er det imidlertid nesten umulig å spå hvor det vil lande uten presis informasjon om blant annet masse, fart og atmosfæriske forhold.

Det man vet, er at stasjonen vil lande et sted innenfor sin egen bane, som er et sted mellom 43 grader nord og sør.

Det utelukker Norge, men inkluderer blant annet hele det afrikanske og australske kontinentet, og deler av blant annet USA, Europa og Kina. Igjen er det usannsynlig at deler vil treffe landområder: Ifølge Aerospace er oddsen for å bli truffet mindre enn én til en trillion.

Skal være mulig å se

Aerospace informerer også at det i teorien vil være mulig å se at restene etter stasjonen entrer atmosfæren, men at det avhenger av geografi, tidspunkt på dagen og grad av synlighet på tidspunktet.

Om forholdene taler for det skal det i så fall være mulig å se biter av stasjonen i flere titalls sekunder, opp mot ett minutt.

