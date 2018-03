TILTALT: Påtalemyndigheten mener Peter Madsen (47) drepte, mishandlet og parterte den svenske journalisten Kim Wall (30) i august i fjor. Foto: FLEMMING THOMSEN

Madsen i SMS: Jeg har en drapsplan klar

Publisert: 28.03.18 12:53

UTENRIKS 2018-03-28

KØBENHAVNS BYRET (VG) Uken før Wall døde, sendte Madsen flere SMS-er til en kvinne, der han skrev at han skulle binde fast, stikke og drepe henne om bord i ubåten.

Det kom frem da aktor Jakob Buch-Jepsen onsdag viste frem en lang SMS-utveksling mellom Madsen og kvinnen, som også vitner i rettssaken mot ham.

Tekstmeldingene ble sendt 4. august, under en uke før Madsen dro ut på tur i ubåten «UC3 Nautilus» sammen med den svenske journalisten Kim Wall.

«Kan du ikke gi meg noen dødstrusler?» spør vitnet i en tekstmelding til Madsen.

Videre følger en kort korrespondanse før vitnet innvender at han ikke er truende nok: «Skriv så jeg blir redd».

«Jeg binder deg fast og gjennomborer deg med et spyd», skriver Madsen, og følger opp:

«Så kommer hobbykniven frem og jeg kikker på din hals ... hvor er pulsåren ...»

Meldingen får kvinnen til å sende et bilde av en kvinnehals med et smykke. På smykket henger en liten kniv.

«Haha», reagerer Madsen.

«Du skal bindes fast i Nautilus». «Jeg har en (mord) plan klar, som er en stor nytelse», skriver han videre i korrespondansen.

Madsen: – Helt absurd

Etter fremleggelsen spurte aktor Madsen om han ikke synes det er påfallende at han kun kort tid før Kim Walls død sendte slike meldinger.

– Altså, det er jo helt absurd å ha en SMS-samtale med det innholdet og så gå ut å gjøre det. Det ville ingen fornuftige mennesker gjøre, sa han.

– Men du har skrevet at du har den perfekte drapsplan klar? Og vi vet jo at du ikke ønsket at hennes kroppsdeler og eiendeler noensinne skulle bli funnet? spurte Buch-Jepsen.

– Du blander to ting sammen. Det jeg ikke ønsket å dele med verden, var ulykken og hvordan den hadde skjedd, svarte Madsen.

Sendte SMS like etter Walls død

I retten onsdag ble det også lagt frem en tekstmelding som Madsen sendte til sin daværende kone klokken 23.25 om kvelden den 10. august.

«Jeg er på eventyr med Nautilus, har det fint. Seiler i rolig sjø og måneskinn. Dykker ikke. Klem til kattene».

47-åringen har tidligere forklart at Wall døde som følge av en ulykke omtrent klokken 23.05, altså 20 minutter før meldingen ble sendt. Onsdag forklarte han at han på tidspunktet da meldingen ble sendt, ikke visste hva han skulle gjøre.

– Jeg tror hun venter på meg på Refshaleøen, og derfor blir jeg nødt til å skrive et eller annet til henne.

– Men vi er enige om at ulykken skjer, du klarer ikke kommer deg ned, når du kommer ned prøver du å få henne opp og alt mulig annet. Da har du overskudd til å sende en kjærlig SMS? spurte aktor.

– Ja, det har jeg. Min kone betyr veldig mye for meg.

– Tenkte du ikke over hvordan Kim Walls pårørende hadde det på dette tidspunktet? Du tenker kun på dine egne pårørende. Kunne du ikke ringt etter hjelp?

– Du må forstå min situasjon, svarte Madsen.

– Det har jeg vanskelig for, sa aktor.