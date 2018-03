Trump mener «gale Joe Biden» ville tapt en slåsskamp mot ham

Donald Trump mener han ville vunnet en slåsskamp mot Joe Biden. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP Photo / NTB scanpix

Demokraten Joe Biden sa at han ville rundjult Donald Trump om han var yngre. Det er en slåsskamp Biden ville tapt, ifølge USAs president.

– Gale Joe Biden later som om han er en tøffing. Sannheten er at han er svak, både mentalt og fysisk, men han truer meg likevel med fysisk overfall. For andre gang, skriver USAs president på Twitter.

– Han kjenner ikke meg, men han ville møtt veggen hardt, og grått hele veien. Ikke kom mot trusler, Joe, heter det videre i Twitter-meldingen .

Den kommer etter at Biden, som var Barack Obamas visepresident, uttalte seg svært krast foran en folkemengde i Miami.

Der viste han til måten Trump har omtalt kvinner, ifølge Washington Post .

– En fyr som endte opp som vårt lands leder sa: «jeg kan beføle en kvinne hvor som helst, og hun liker det». Hvis jeg hadde gått på videregående, hadde jeg dratt ham med meg bak gymsalen og rundjult ham.

Biden blir sett på som en av favorittene til å utfordre Donald Trump i presidentvalget 2020. Den 75 år gamle politikeren har ikke avkreftet at han kommer til å stille som kandidat.