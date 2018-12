NATO-STØTTE: Utenriksminister Mike Pompeo fikk full støtte fra NATO-landene og generalsekretær Jens Stoltenberg da han varslet at INF-avtalen kan bli sagt opp om 60 dager. I bakgrunnen står utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: YVES HERMAN / REUTERS

Ordkrig om atomraketter i Europa: Putin nekter å gi seg

UTENRIKS 2018-12-05T20:24:37Z

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at han er forberedt på at atomavtalen i Europa ryker. President Vladimir Putin i Russland har svart med å varsle enda en generasjon atomvåpen om USA nå går til utplassering.

Publisert: 05.12.18 21:24

– Vi må forberede oss på en verden uten denne avtalen, sier Stoltenberg i NATO-hovedkvarteret onsdag ettermiddag.

Uttalelsen falt kort tid etter at Russland kontret USAs varsel om at INF-avtalen vil bli sagt opp om 60 dager dersom Russland ikke bøyer av:

– USAs beslutning om å skrote INF-avtalen betyr at Washington har bestemt seg for at USA «må ha disse våpnene». Russlands svar vil være: Vi vil gjøre det samme, sa Putin til russiske medier onsdag formiddag.

Forbud kan falle

INF-avtalen fra 1987 forbyr mellomdistanseraketter med kjernevåpen på bakken i Europa. USA har gjennom fem år forgjeves presset på Russland for å respektere avtalen og fjerne Russlands nye generasjon missiler, kalt 9M729.

Den norske NATO-sjefen sier det er underlig at Russland i mange år benektet at de omstridte missilene fantes, når de nå påstår at de hele veien har vært innenfor rammen av avtalen:

– Vi har konfrontert dem gang på gang med fakta og våre vurderinger, men de benektet eksistensen av et slikt missilsystem. Så måtte de innrømme at det fantes, men nå sier de at det ikke er i brudd med INF-avtalen, sier Stoltenberg.

Som ventet

Også den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) er urolig for hva som nå blir neste steg, og om det blir en ny atom-spiral i Europa, mellom øst og vest:

– Det Putin sier var som forventet, sier hun til VG i Brussel etter et to dagers forsvarsministermøte i NATO.

Ingen innrømmelser

– Det har gått fem år siden amerikanerne tok dette opp første gang. Og president Trumps uttalelse (tidligere i høst) om at USA vurderte å trekke seg fra avtalen, førte heller ikke til noen innrømmelser til å etterkomme INF-avtalen, sier Eriksen Søreide.

– Hva skjer om avtalen forsvinner?

– Det er altfor tidlig å si. Nå har USA gitt Russland 60 dager til å foreta seg noe. Vi beklager veldig om avtalen forsvinner, men den kan ikke opprettholdes om den bare etterleves av den ene parten, sier den norske utenriksministeren.