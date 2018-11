BLE SELV OFFER: Sandra Parks (13) var en engasjert tenåring. Foto: gofundme

13-åring engasjerte seg mot våpenkriminalitet – ble selv skutt og drept

UTENRIKS 2018-11-23T19:36:38Z

13 år gamle Sandra Parks var opptatt av våpenproblematikken i hjembyen Milwaukee i USA. To år senere ble hun selv en del av drapsstatistikken.

Publisert: 23.11.18 20:36

Mandag kveld, mens 13-åringen satt og så på TV på sitt eget soverom, ble hun truffet av et skudd som kom inn gjennom soveromsvinduet.

Hun skal tilsynelatende ha blitt et tilfeldig offer, etter at to personer bestemte seg for å skyte mot Sandra og familiens hjem, skriver CNN .

Milwaukee er ifølge FBI en av USAs dødeligste byer.

– Mamma, jeg er skutt

– Hun sa «Mamma, jeg er skutt. Ring politiet», forteller Sandras mor, Bernice Parks, ifølge BBC .

Familien skal desperat ha ringt nødtelefonen, men 13-åringens liv sto ikke til å redde, og hun ble erklært død på stedet.

– Jeg så på henne. Hun gråt ikke. Hun ropte ikke. Hun var bare fredfull. Hun fortjente ikke å forlate verden på denne måten, sier moren.

Ordfører i Milwaukee, Tom Barret, bruker ordet «galskap» for å beskrive våpenkriminaliteten både i byen, og på landsbasis.

– Sandra Parks gikk inn på soverommet sitt, og kom aldri ut i live, fortalte Barret på en pressekonferanse etter hendelsen, ifølge CNN.

– Tragisk nok var hennes død forårsaket av at noen bestemte seg for at de skulle skyte kuler inn i huset hennes, og nå er hun død.

Onsdag ble en mann pågrepet og siktet for å ha drept 13-åringen, mens en mann nummer to er pågrepet for å angivelig ha hjulpet med å gjemme unna to våpen, skriver BBC.

Det er fortsatt uklart om 13-åringens hjem var et tilfeldig mål.

– Små barn er ofre

Bernice Parks forteller at datteren var svært opptatt av våpenproblematikken i USA, og at hun tok til orde for dette ofte.

Bare 11 år gammel skrev Sandra et essay om emnet, som endte på tredjeplass i barneskolens årlige Martin Luther King Jr.-essaykonkurranse:

«Vi er i et konstant kaos. I byen hvor jeg bor, både hører og ser jeg eksempler på kaos nesten hver dag. Små barn er ofre for meningsløs våpenkriminalitet», skrev Sandra i essayet, «Our Truth».

I januar i fjor snakket hun også på Wisconsin Public Radio om problemet.

– Alt du hører om er at noen er døende og at noen er blitt skutt. Folk tenker ikke på hvem sin far, sønn eller hvem sitt barnebarn det er som akkurat er blitt drept, fortalte hun, ifølge avisen Milwaukee Journal Sentinel.

– Barnet mitt var ikke voldelig. Barnet mitt likte ikke vold. Alle hun kjente, og alle hun møtte, gjorde hun glad, forteller moren.

Ifølge USA Today er det, i tillegg til Parks, minst fire andre barn i Milwaukee som har blitt drept inne i sitt eget hjem etter skudd utenfra i løpet av de fire siste årene. I tillegg har fire andre barn omkommet i skyteepisoder.

Mandagens drap er nummer 91 i Milwaukee hittil i år.