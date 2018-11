Storbritannias statsminister Theresa May var onsdag i Brussel for å møte EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB scanpix

EU og Storbritannia enige om ny tekst

UTENRIKS 2018-11-22T12:06:48Z

Forhandlere fra EU og Storbritannia er kommet til enighet om et nytt utkast til den viktige politiske erklæringen som skal legges ved brexitavtalen.

NTB

Publisert: 22.11.18 13:06

Den nye teksten er godkjent på forhandlernivå og dessuten godkjent i prinsippet på politisk nivå, opplyser EUs president Donald Tusk.

NTB har fått tilgang til utkastet, der EU og Storbritannia kommer med løfter om et «ambisiøst, bredt, dypt og fleksibelt partnerskap» etter skilsmissen.

Teksten ble lekket til pressen nesten umiddelbart etter at forhandlerne sendte den fra seg.

Skal opp på toppmøtet

Utkastet går nå videre til godkjenning på høyeste politiske nivå under det ekstraordinære toppmøtet om brexit som er planlagt i Brussel førstkommende søndag.

Teksten fikk grønt lys av EU-kommisjonen torsdag morgen etter et møte kvelden i forveien mellom Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Den ble deretter sendt videre til toppdiplomater fra EUs medlemsland, som møttes allerede torsdag formiddag for å begynne å analysere den.

Nye møter er planlagt mellom medlemslandene fredag for å diskutere videre.

Kommer i tillegg

Den politiske erklæringen kommer i tillegg til selve brexitavtalen.

Mens brexitavtalen fastsetter vilkårene for skilsmissen, er formålet med den politiske erklæringen å stake ut kursen for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Den politiske erklæringen vil ikke være juridisk bindende, men regnes likevel som en svært viktig for å gjøre brexitpakken politisk spiselig, både for EUs medlemsland og for britiske parlamentarikere.

En første skisse til erklæringen ble lagt fram onsdag i forrige uke. Denne skissen var sju sider lang. Det nye utkastet har vokst til 26 sider.

Overgang kan forlenges

EU og Storbritannia er samtidig enige om å åpne for en forlengelse av overgangsperioden etter brexit til 31. desember 2022.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Overgangsperioden etter skilsmissen mellom EU og Storbritannia skal i utgangspunktet vare til 31. desember 2020, men utkastet til brexitavtale åpner samtidig for at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis det viser seg at forhandlerne trenger mer tid til å få nye avtaler på plass.

I et avtaleutkast som ble lagt fram i forrige uke, manglet det en presis dato for hvor lang en forlenget overgangsperiode kan bli.