Jenni og Austin lever i bilen etter skogbrann: – Det er vanskelig å begripe

Den dødelige skogbrannen har ødelagt hjemmet hennes i Magalia nord i California. Den siste uken har Jenni Merritt (31) og kjæresten Austin (30) bodd i bilen.

– Det er vanskelig å begripe situasjonens virkelighet, sier Jenni Merritt til VG.

Siden 8. november har «Camp fire» krevd 76 menneskeliv og ødelagt 9700 hjem. Det er nå en drøy uke siden Merritt måtte evakuere fra hjemmet sitt i Magalia.

– Jeg har fått vite at huset mitt har struktur- og røykskader, men det er uklart om det har brent til grunnen eller ikke. Jeg har hørt begge deler, sier Merritt.

Hun forteller at innbyggerne ikke får lov til å returnere til de brannherjede områdene, fordi redningsmannskaper fortsatt jobber med å finne overlevende.

Husløse

Helt siden evakueringen har Merritt og kjæresten Austin Wadman bodd i bilen.

– Å finne husly har vært det vanskeligste for oss. Det har vært hardt å leve i bilen, og samtidig sørge for å ivareta grunnleggende behov som mat, klær og søvn, sier hun.

Kjæresteparet tok også med seg dyrene sine da de evakuerte. Mens de to hundene har blitt levert til dyrebeskyttelsen i Oroville, bor katten deres i bilen, forteller Merritt.

I tillegg til sitt eget hus, hvor 31-åringen har bodd i snart tre år, har også hjemmene til flere familiemedlemmer blitt ødelagte eller brent til grunnen.

– Det er tøft å vite at steder hvor jeg har vært siden jeg var liten, ikke er der lenger. De fleste i familien min har ikke et hjem å gå til, så ikke engang de kommer til å være der. Heller ikke Austins familie kommer til å gjenoppbygge huset deres.

– Øyeåpner

Merritt forteller at hele opplevelsen har vært en øyeåpner hvor fort livet kan snus på hodet.

– Vi er så komfortable med oss selv i våre daglige liv, at vi glemmer at ting kan bli revet fra oss på et blunk. Vi ser lignende saker på TV hele tiden, men tror aldri at det kommer til å ramme oss. Å måtte be om hjelp, når man vanligvis er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, har vært en svært ydmyk opplevelse.

– Heldigvis er både Austin, familien og venner trygge og i live. At husene har blitt ødelagte, betyr ikke så mye, så lenge vi ikke har mistet noen.

Tar imot dyr

I tillegg til de omkomne nord i California, ble det onsdag rapportert om at tre personer er bekreftet døde etter skogbrannen Woolsley Fire utenfor Los Angeles. Dermed er det totale dødstallet i delstaten på 79 personer.

Antall savnede er oppjustert til nærmere 1300 personer.

Også mange dyr blir rammet i de voldsomme skogbrannene. Steve Cox er blant dem som har valgt å levere fra seg sin firbeinte venn til en lokal dyrebeskyttelse.

Familien, som mistet hjemmet sitt i brannen, har den siste tiden bodd på et hotell som ikke tillater dyr. Cox forsøkte først å ha hunden Ernie i lastebilen sin, men innså at den ville få det bedre hos dyrebeskyttelsen.

– Ikke vær redd, Ernie. Jeg kommer ikke til å skuffe deg. Vi kommer tilbake, sa Cox da han og familien forlot den engelske bulldoggen.

Rundt 430 dyr er hittil blitt plassert på de tre dyrebeskyttelsene som ligger i nærheten av småbyen Paradise. Her blir også andre dyr som er reddet av brannmenn plassert.

Mens det ene stedet kun er egnet for større dyr som hester, blir katter, hunder, kaniner og skilpadder plassert på de to andre.

Ved dyrebeskyttelsene jobber det frivillige som har ansvaret for mat, omsorg og trim. Det jobber også. Marshall Riddle er en av dem.

– Det er ikke en enkel jobb, men vi prøver å forsikre oss om at alle dyrene er trygge, sier hun, og legger til at de mest alvorlig skadde dyrene blir fraktet til spesialiserte klinikker.













President Donald Trump mener han har svaret på hvordan USA skal stoppe skogbranner i fremtiden.

– Gjør som finnene og rak løv, sa han da han besøkte den brannherjede Paradise lørdag .

Sammen med Californias guvernør Jerry Brown holdt Trump en pressekonferanse, hvor han gjorde et poeng ut av finnenes strategi.

– Jeg har truffet den finske presidenten og han sa at de har det annerledes. Han kalte landet for en skognasjon, og sa at de bruker mye tid på å rake og rydde. De har ingen problemer i det hele tatt, sa han.

Men den finske presidenten Sauli Niinisto sier imidlertid dette til avisen Ilta-Sanomat:

– Jeg fortalte ham at Finland er en nasjon dekket av skog, og at vi har et bra overvåkningssystem.

Ifølge Niinistö sa han at «vi tar vare på skogen vår» – ikke noe om å rake løv. Det har Trump funnet på selv.