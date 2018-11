FORSVARTE BREXIT-AVTALEN: Theresa May forlater TV-stasjonen Sky News etter det direktesendte intervjuet søndag. Foto: REUTERS

Theresa May klar for ny uke med brexitstrid

UTENRIKS 2018-11-18T10:38:07Z

Storbritannias statsminister Theresa May trosser motstanden mot utkastet til en brexitavtale og sier at hun står på for nasjonens skyld.

NTB

Hilde Kristine Misje

Publisert: 18.11.18 11:38 Oppdatert: 18.11.18 12:00

– Det handler ikke om meg, men nasjonens interesse, sier hun i et intervju med Sky News.

May har gitt gjentatte intervjuer til de britiske redaksjonene gjennom helgen for å sikre støtte for utkastet til brexit, som er Storbritannias skilsmisseavtale med EU.

Til tross for hardt press fra sitt eget parti og etter at flere politikere har trukket seg i protest, slo Storbritannias statsminister Theresa May tilbake mot Brexit-kritikerne i et Sky News-program søndag, der Labour-leder Jeremy Corbyn også deltok.

Jeremy Corbyn sier i Sky News-programmet at det er vanskelig å svare på hvordan han eventuelt ville stemt i en ny folkeavstemning i framtiden, siden han ikke aner hva som vil være situasjonen da.

– En ny folkeavstemning er en mulighet i framtiden, men det er ikke en mulighet i dag, sier han.

Corbyn sier han stemte for å forbli medlem i 2016, men at det trengs reformer i EU og at det bør være et godt samarbeid med unionen.

– Ingen alternativer

May sier det ikke finnes andre alternativer enn det brexitutkastet hun presenterte tidligere denne uken.

– Det er ingen alternativ plan på bordet. Det er ingen annen avtale vi kunne ha blitt enige med EU om, uttaler May i en artikkel i søndagsavisen til The Sun.

Hun er under hardt press fra Parlamentet og eget parti. Gjennom fredagen kom det stadig flere avganger i regjeringsapparatet og brev om mistillit mot henne.

I så fall må minst 48 medlemmer av de konservative parlamentsmedlemmene levere inn et formelt brev om mistillit for å utløse et votum, men det er ikke kjent om det er kommet inn tilstrekkelig med brev.

– Så vidt jeg vet, så er det ikke det. Å bytte ut ledelsen på dette tidspunktet vil ikke gjøre forhandlingene noe lettere, og det kommer heller ikke til å forandre fordelingen i parlamentet, sier hun i intervjuet i Sky News.

Fredag ble det ikke opplyst hvor mange som hadde levert inn sin mistillit, selv om komiteens nestleder Steve Blaker sa at innleverte brev nå er svært nær de 48 som trengs.

Det er imidlertid uklart om det, dersom grensen nås, vil være flertall i Parlamentet for å felle May.

Etter at brexit-utkastet ble offentliggjort onsdag kveld har syv politikere trukket seg i protest, deriblant brexitminister Dominic Raab . May varslet under en pressekonferanse torsdag at hun har tenkt til å fortsette som planlagt, på tross av sterke protester mot avtalen .

Angriper Brexit-avtalen: «EØS er blitt en fotnote på linje med Ukraina og Tyrkia»

VG skrev lørdag at parlamentsmedlemmene har fått beskjed om å rydde i timeplanen, og et mistillitsforslag mot partileder Theresa May kan være på trappene.

Den nå tidligere brexit-ministeren Dominic Raab uttalte søndag til The Sunday Times at Storbritannia ikke må tillate seg å bli herset med, og være forberedt på å forlate forhandlingsbordet om nødvendig.

Han advarte også mot at Storbritannia så ut som om «de var redd sin egen skygge».

– Jeg mener det er en ting som mangler, og det er politisk vilje og besluttsomhet, uttalte han.

May venter ganske tøffe dager framover. 21. november er det spørretime i Underhuset i Parlamentet og 25. november er det toppmøte i EU.

– Det er kritisk det som skjer nå, sier statsministeren.

Til uken reiser hun til Brussel for å drøfte med blant andre EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. I tillegg møter hun de andre lederne der i forbindelse med toppmøtet.