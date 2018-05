Haaretz: Fem drept etter eksplosjon på Gazastripen

Fem palestinere er ifølge Haaretz drept etter en eksplosjon på Gazastripen. Ifølge den israelske avisen Haaretz kan eksplosjonen ha vært en ulykke.

Det har vært en eksplosjon på Gazastripen, og flere personer skal være drept eller såret.

Ifølge nettstedet Arab News er fire palestinere drept, mens den israelske avisen Haaretz melder at fem stykker har mistet livet, mens tre er såret. De siterer kilder ved helsemyndighetene i den palestinske enklaven på at både de sårede og de drepte er fraktet til sykehus.

Eksplosjonen skal ha skjedd i byen Deir al-Balah.

Fakta Hamas Hamas er en palestinsk islamistisk bevegelse med et politisk parti og en militær gren. Den ble dannet i 1987 og forbindelse med den første intifada (palestinsk opprør), og er aktiv på Gaza og til en viss grad på Vestbredden.

Hovedmotstanderen til Hamas er staten Israel, og gruppen har gjennomført en rekke dødelig angrep mot israelske mål med hensikt å frigjøre Palestina.

Hamas har også vært i væpnet konflikt med partiet Fatah, den største fraksjonen i PLO, i selvstyreområdene. Hovedårsaken er at PLO har ønsket å forhandle med Israel om en tostatsløsning, mens Hamas motsetter seg dette.

Hamas’ hovedallierte er Tyrkia og Qatar, mens gruppen er terrorstemplet av Israel, USA, Canada, Tyskland og EU.

Hamas ble demokratisk valgt i 2006, og tok kontrollen over Gazastripen i 2007 etter en væpnet strid mot Fatah. Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

Haaretz henviser til en palestinsk kilde, som skal ha fortalt avisen at tegnene peker mot at eksplosjonen skal ha skjedd etter omgang med eksplosiver i en bygning. Kilden skal også ha sagt at tegnene tyder på at de drepte var medlemmer av Hamas .

En annen av avisens kilder skal ha fortalt at eksplosjonen skjedde under et forsøk på å uskadeliggjøre et missil eller en blindgjenger som ikke gikk av i 2014 under konflikten mellom Israel og Gaza i 2014.

VG kommer tilbake med mer.

