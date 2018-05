Kai Eide: Hundrevis drepte og sårede i provinsen hvor Farida (12) sendes

Publisert: 06.05.18 10:20

Området hvor 12 år gamle Farida sendes til, skal ha hatt omfattende væpnede konflikter med flere hundre drepte og sårede i april.

Dette framgår av et nettsted som FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan , Kai Eide (69) regner som troverdig og rapporterer månedlige tapstall.

UNE: Begrunnet ikke vern

Fredag ble det klart at UNE mener sikkerhetssituasjonen på Faridas hjemsted er betydelig forbedret – og at hun derfor ikke skal komme tilbake til Norge. Det reagerer Kai Eide, tidligere FN-utsending til Afghanistan på.

Lørdag la Afghanistan-kjenner Eide ut en tweet hvor han viser til omfattende voldsomheter i Ghazni-provinsen – med 252 drepte og sårede i april, opp fra 61 i februar og 85 i mars.

– Dette er et nettsted som virker troverdig, om ikke i nøyaktigheten av antallet ofre – det er vanskelig å ha – men i trenden av voldsomheter. Vi går nå inn i «fighting season», som varer utover sommeren. Ghazni er et av de områdene hvor både Taliban- og IS-aktivitet øker mest, og også engasjement fra regjeringsstyrker og USA, sier Eide til VG.

Bastant

Kai Eide reagerer sterkt på UNEs beskrivelse av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

– Det som overrasker meg er hvor bastant de fastslår at sikkerhetssituasjonen er forbedret, at det er trygt på hjemstedet. Og det er kunstig å se ett distrikt isolert fra omgivelsene og utviklingen i provinsen, sier Eide til VG.

– Ghazni som provins opplever veldig mange trefninger og har en veldig vanskelig sikkerhetssituasjon. Det er slett ikke slik at pilene peker oppover, som man kan få inntrykk av fra UNE. Både når det gjelder provinsen Ghazni og Afghanistan som sådan er sikkerhetssituasjonen betydelig forverret.

Bakgrunn: Farida-saken: Høyesterett forkaster UNEs anke

Da UDI først behandlet familiens sak i 2011, mente de nemlig at sikkerhetssituasjonen i hjemdistriktet var et «usikkert område» – og at retur dit var frarådet. Siden har UDI imidlertid endret hvordan de definerer sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Kai Eide: – Tvilsom

Den norske diplomaten Kai Eide jobbet som en årrekke som FNs spesialutsending til Afghanistan. Han mener begrunnelsen er tvilsom – og begrunner det med at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er så vanskelig.

– Det er ikke noe ved situasjonen som gir grunnlag for en så kategorisk uttalelse. Denne kategoriske fastslåingen av distriktet som trygt synes jeg er tvilsom, sier Eide til VG.

UNE: – Distriktet ikke berørt

Nemndleder Johan Berg i UNE sier via sin kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster at Ghazni-provinsen er omfattende:

– Provinsen Ghazni består av 16 distrikt. I vedtaket har vi foretatt en vurdering av distriktet Jaghuri der klagerne kommer fra, og veiene dit, ikke hele provinsen. Konflikten i landet har ikke berørt dette distriktet siden Talibans fall, og ingen forhold tilsier at den kommer til å gjøre det.

