BYGGER MUR: Grensen mellom Israel og Gazastripen, sett fra israelsk side. Israel bygger nå en mur for å holde Hamas ute. Foto: Amir Cohen / Reuters

Israel bygger verdens første undervanns-grensemur mot Gaza

Publisert: 28.05.18 09:10

UTENRIKS 2018-05-28T07:10:28Z

Myndighetene har startet konstruksjonen av en barriere som er ment å stoppe det Israel omtaler som Hamas-infiltrasjon både under og over vannoverflaten.

Byggingen har startet lengst nord på Gazastripen, nær Zikim beach på israelsk side. Det bekreftes av det israelske forsvarsdepartementet, skriver Haaretz .

Muren blir beskrevet som «den eneste av sitt slag», og en «ugjennomtrengelig molo» ved den israelske kysten. Ifølge Express skal barrieren gå fra Zikim og et stykke ut i Middelhavet, men det er ikke klart hvor langt og dypt den vil gå.

Den skal etter planen stå ferdig mot slutten av året.

– Den vil i praksis stoppe alle forsøk på å entre Gaza fra havet, og forpurrer Hamas ytterligere, som har investert store summer i dette, sier forsvarsminister Avigdor Lieberman til Haaretz.

Trelags undervannsvegg

Avgjørelsen om å sette opp en hindring ble tatt i etterkant av konfliktene i 2014, da fire bevæpnede Hamas-soldater tok seg inn i Gaza fra kysten.

Muren er konstruert i tre lag: En undervannsdel, en steinmur over overflaten og et piggtrådgjerde øverst. Den skal ikke hindre beboere i Gaza fra å dra ut på havet, skriver Haaretz.

Parallelt med undervannsmuren bygger Israel også en tilsvarende mur langs innlandsgrensen til Gaza. Denne er konstruert for å stoppe Hamas’ angrepstunneler, og i tillegg til å strekke et titalls meter under bakken er utstyrt med et alarmsystem for å avdekke graveaktivitet.

Hamas har benyttet tunnelnettverk for å ta seg inn Israel, og for å flytte soldater og krigsmateriale effektivt.

Prosjektet er beregnet å koste over 800 millioner dollar.