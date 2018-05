NYE VOLDSEPISODER: Dette bildet er tatt i forbindelse med skytingen i London søndag, der to barn ble truffet. Foto: Jonathan Brady / PA/ AP

Voldsbølgen i London: To barn skutt søndag kveld

Publisert: 07.05.18 01:19

To gutter på 12 og 15 år ble søndag ettermiddag skutt i London. Dette er flere i en lang rekke lignende episoder i byen som for tiden opplever en voldsbølge.

Det melder Sky News , som henviser til britisk politi.

Skyteepisodene skal ha skjedd nordvest i byen, i bydelen Harrow. Politiet ble varslet klokken 13.17 lokal tid. Først skal de ha funnet 15-åringen, før 12-åringen ble funnet like ved, i samme gate, et par minutter senere.

Begge behandles på sykehus, og ingen skal så langt være arrestert for skyteepisodene.

Søndag kveld ble det også kjent at en 17 år gammel gutt, som ble skutt i London lørdag, døde som følge av skadene han fikk. Denne hendelsen skal ha skjedd sør i byen, i bydelen Southwark, og politiet fikk melding om skytingen klokken 18.05 lokal tid. 17-åringen skal ha dødd like før klokken 19 lørdag kveld, ifølge en skriftlig uttalelse fra politiet.

The Guardian skriver at 17-åringens mor har offentliggjort navnet hans – Rhyhiem Ainsworth Barton.

Over seksti mennesker skal være drept i London så langt i år. Halvparten av disse skal være som følge av knivstikking, ifølge BBC . Byen opplever for tiden en mye omtalt voldsbølge. Spesielt har de hatt en rekke episoder av nettopp knivstikking.

Ber familie hjelpe

Økningen i volden gjorde at politiet i april økte sin tilstedeværelse i de mest utsatte områdene med 300 ekstra betjenter, ifølge The Telegraph .

Sjefen for Metropolitan Police, Cressida Dick insisterer ifølge avisen på at de ikke har mistet kontrollen over byens gater, men anerkjenner at den voldsomme eskaleringen i voldsepisoder er «veldig bekymringsfull».

5. april i år skjedde seks knivstikkinger i løpet av 90 minutter, hvor et av ofrene var en 13 år gammel gutt. Han ble hardt skadet. Tre tenåringsgutter, en 13-åring og to 16-åringer, ble arrestert og siktet etter hendelsen.

Sadiq Kahn, Londons ordfører, har oppfordret familie og venner av dem som bærer kniv til å bidra i kampen om å få stoppet volden.

– Du kan være en mamma eller pappa, storebror, storesøster, en venn, en kjæreste, som kjenner noen som bærer kniv, forlater hjemmet med kniv, som er involvert i kriminalitet – det er ingen ære i å holde det hemmelig, skal Khan ha sagt. Og lagt til:

– Du bør prøve å forhindre at personen bærer kniv, forlater hjemmet med kniv.

Trump får kritikk

Amerikanernes president, Donald Trump, har fått passet sitt påskrevet etter at han i en tale til NRA – National Rifle Assosiation – sammenlignet situasjonen på et sykehus i London med en «krigssone», skriver The Guardian .

På grunn av alle knivstikkingene mente han at det var blod over hele gulvet på det aktuelle sykehuset. Han tok til ordet for at mer liberale våpenlover i landet ville vært med på å løse problemet.

En kirurg ved Royal London Hospital, professor Karim Brohi, hadde følgende melding til presidenten etter utsagnet:

– Vi kan gjøre mer for å kjempe mot denne volden, men å foreslå at skytevåpen er en del av løsningen, er latterlig. Skuddsår er minst dobbelt så dødelig som knivskader, og vanskeligere å reparere. Vi er stolte av vårt verdensledende tilbud, og av å tjene innbyggerne i London.

