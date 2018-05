Syklist døde etter puma-angrep i USA

En mann ble angrepet av en puma under en morgentur på terrengsykkel utenfor Seattle nordvest i USA.

En venn som var sammen med ham på turen, ble skadet.

Mannen har forklart at pumaen først angrep ham. Deretter løp kattedyret unna. Like etter kom pumaen tilbake, denne gang med dødelig utgang for vennen hans.

– Pumaen hoppet på det første offeret og angrep ham. Det andre offeret snudde og begynte å løpe unna. Pumaen så det og løp etter det andre offeret. Det første offeret så på at vennen ble dratt av gårde av pumaen. Han kastet seg på sykkelen og kom seg i sikkerhet, sier politibetjent Ryan Abbott.

Mannen syklet over tre kilometer før han fikk mobildekning og kunne ringe nødetatene. Pumaen sto oppå den døde mannen da villmarkspolitiet kom fram. Betjentene skjøt mot dyret, som ble skremt og løp unna. Senere fant de pumaen oppe i et tre i nærheten, der kattedyret ble skutt og avlivet, skriver The Seattle Times .

Lørdagens pumaangrep er det andre med dødelig utgang i delstaten Washington de siste 94 årene.

Angrepet fant sted lørdag nær Snoqualmie, et sted som for øvrig er kjent for innspillingen av fjernsynsserien «Twin Peaks».

