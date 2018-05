VIL HINDRE TVANGSEKTESKAP: Landvetter flyplass i Göteborg har inngått et samarbeid med kommunen for å hindre at unge blir ført ut av landet ufrivillig. Foto: Dag Fonbæk

Vil forhindre tvangsekteskap: Ber jenter putte skje i trusa

Publisert: 10.05.18 18:57 Oppdatert: 10.05.18 19:14

2018-05-10

Lokale myndigheter i Göteborg, flyplasspersonell og grensepoliti skal forhindre tvangsekteskap. Metode: Se etter skje i trusen til jenter.

Det var Göteborgs-Posten som først omtalte saken.

Unge jenter, som blir tatt ut av landet mot sin vilje, oppfordres til å putte en skje i trusen, slik at denne utløses av metalldetektorene i sikkerhetskontrollen.

– Det gir utslag når man passerer sikkerhetskontrollen. Da føres man inn i et separat rom for kontroll og har mulighet til å, alene, fortelle til personell at noe holder på å skje. Det er en siste mulighet til å varsle, sier Katarina Idegård, koordinator mot æresrelatert vold i Göteborg kommune, til avisen .

Ideen er hentet fra England, der den ble lansert for noen år siden.

Göteborg kommune har innledet et samarbeid med eieren av Landvetter flyplass, Swedavia , og grensepolitiet.

– Dette er en måte å gjøre noen oppmerksomme på at man blir tatt ut av landet mot sin vilje. Vårt oppdrag er å være oppmerksomme på alt som skjer i en sikkerhetskontroll, sier Ann Jacobsen, sikkerhetssjef på Landvetter flyplass.

Røde Kors: – Verdt å vurdere i Norge

Leder for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Anne Marthe Stifjeld, ser ikke bort fra at tiltakene i Göteborg kan bli aktuelle også i Norge.

– Dersom erfaringene viser seg å være bra i Sverige , så tenker jeg at det kan være verdt å vurdere også her. Det vil også være interessant å se hvordan erfaringene i England har vært, i og med at de har gitt disse rådene til unge i et par år nå, sier Stifjeld.

Hun sier videre at det aller viktigste er å gjøre forebyggende arbeid.

– Dette tiltaket kan potensielt fungere som en slags siste utvei for unge som står på en flyplass og ikke vet hva annet de kan gjøre. Men så tenker vi at det viktigste er det forebyggende arbeidet som blir gjort i forkant. At disse unge menneskene blir sett av hjelpeapparatet før de plutselig befinner seg på flyplassen.

Stifjeld forteller at tvangsekteskap og barn som føres ut av landet mot sin vilje både rammer jenter og gutter i Norge.

– De siste fire årene har vi hatt nærmere 60 saker hvor unge har kontaktet oss, fordi de er redd for å bli ført ut av landet mot sin vilje, eller fordi det allerede har skjedd, og at de nå oppholder seg i utlandet ufrivillig, sier hun.

– Det er viktig at de sier fra i forkant til noen de har tillit til, hvis de frykter at de står i fare for å bli utsatt for dette.

