SPENT: Mandag åpner Gunhild Stordalen EAT Stockholm Food Forum for femte gang. Frokostseminaret er blitt til en global plattform med mål om å sikre verdens befolkning sunn og bærekraftig mat. Foto: MAGNUS SANDBERG

Gunhild Stordalen om sin «nye» livsstil: – Føler meg bedre

Nanna Johannessen

Magnus Sandberg (foto)

Publisert: 11.06.18 07:37

UTENRIKS 2018-06-11T05:37:12Z

STOCKHOLM (VG) Et plantebasert kosthold, meditasjon og yoga har bidratt til at Gunhild Stordalen (39) føler seg bedre og full av energi, men det er EATs resultater som gjør at hun kommer seg opp hver morgen.

Gunhild Anker Stordalen er elegant antrukket hvit T-skjorte og rosa bukser da VG møter henne i toppetasjen på Quality Hotel Globe i Stockholm søndag.

Hun sitter og forbereder åpningstalen sin til «EAT Stockholm Food Forum», som mandag arrangeres for femte gang.

Stordalen er organisasjonens grunnlegger og arbeidende styreleder, og forteller at hun brenner for arbeidet sitt.

– Det er veldig gøy. EAT har vokst fra å bli planlagt som et lite frokostseminar for seks år siden til et globalt forum, som vi i år arrangerer sammen med den svenske regjeringen . Gjennom klimakonvensjonen skal forumet også gi formelle innspill til klimatoppmøtet i Polen i desember.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Hun har selv tatt grep for å bidra til et mer bærekraftig matsystem:

Det startet som en utfordring hvor hun og administrerende direktør i EAT, Alessandro Demaio, skulle forsøke å leve kun på plantebasert kost i én måned.

Etter at måneden var omme bestemte hun seg for å fortsette, selv om hun understreker at hun ikke vil at hele verden skal gå på «animalsk detox»:

– For å løse verdens matproblemer må man noen steder øke inntaket av kjøtt og animalske proteiner av ernæringshensyn, men det betyr samtidig at vi i Vesten må redusere inntaket ytterligere. Vi som har pumpet olje og gasset oss på biff i tiår har et større ansvar, sier Stordalen.

Hun kaller seg ikke veganer, men flexiveganer.

– Da mener jeg at jeg ikke går på kompromiss med helse. Jeg reiser mye, men hvis alternativene til kjøtt er pommes frites, cola eller loff, da velger jeg heller noe annet. Vi ville se om det var lett å finne plantebasert mat i hyllene, og svaret er at det ofte er en ordentlig hodepine, men det er lovende alternativer på vei, sier hun.

Selv om forskningen viser at på verdensbasis må vi spise mye mindre kjøtt og animalske proteiner, er hun klar på at hun ikke vil at hele verden skal bli veganer over natten.

– Jeg har lite sans for fanatiske løsninger, og vi kan ikke forvente at folk skal endre kosthold før sunne og bærekraftige alternativer ikke bare er blitt tilgjengelige, lettvinte og rimelige – men også smaker fantastisk. Mat handler om så mye mer en helse og miljø! Men, personlig følte jeg meg bedre – og opplevde at folk kommenterte at jeg hadde mer energi, da tenkte jeg at jeg ikke så noen grunn til å gå tilbake.

I 2014 fikk Stordalen diagnosen systemisk sklerodermi, som er en bindevevssykdom som rammer hud og organer som hjerte, lunge, nyre og tarm. Hun har vært åpen om at hun har gjennomgått to tøffe og eksperimentelle stamcelletransplantasjoner , og flere runder med cellegift og stråling i etterkant.

Til høsten får hun svar på om den siste behandlingen har hatt effekt.

I tillegg til å spise sunnere har hun begynt med yoga og meditasjon.

– Jeg har trent og spist sunt hele livet, men nå har jeg også blitt mer bevist på betydningen av andre faktorer, som søvn og mindfulness. Jeg har tenkt at jeg har så dårlig tid fordi det haster sånn å løse de globale problemene, samtidig som det er så stort momentum og så mye endringsvillighet at vi faktisk har mulighet til å forandre systemet. Jeg kunne ligge våken midt på natten og sende e-poster, men ser nå at jeg har mer å gi når jeg har sovet nok, sier hun.

Hvordan klarer du å ha nok energi?

– Jeg får utrolig mye energi av å se hva som skjer, og hva vi er i ferd med å få til. Jeg blir utrolig optimistisk og inspirert av alle de fantastiske menneskene, som alle på sin kant, prøver å gjøre verden litt bedre, sier Stordalen.

Hun forteller at «yes we can»-tankegang også gir henne ekstra energi:

– Jeg tror virkelig at vi er i ferd med å gjøre noe sammen, og at vi kan få til store ting. Det er det som gjør at jeg kommer meg ut av sengen om morgenen, gjennom sykdommen og alt. Det er troen på at vi gjennom en global dugnad skal klare å skape en sunn, bærekraftig og inkluderende fremtid for alle, sier hun.