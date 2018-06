INVESTERER: Vladimir Putin under åpningen av Krim-broen. Russland investerer tungt på den annekterte Krim-halvøya. Foto: Alexander Nemenov / TT NYHETSBYRÅN

Putin åpnet omstridt bro i tide til VM: – Krim-broen betyr alt

Publisert: 13.06.18 20:36

UTENRIKS 2018-06-13T18:36:56Z

ANAPA (VG) Vladimir Putin var ikke lite stolt da han kunne åpne broen over fra Russland til den annekterte Krim-halvøya. Lokalbefolkningen hyller presidenten.

– Dette betyr alt. Se bare på disse fotballgutta her, som nå kan dra over til Krim på turneringer, sier Artjom, som VG møter i Anapa mens han og noen pjokker bivåner Danmarks VM-lag under trening.

– Selv er jeg businessmann, og jeg er sikker på at alle parter kommer til å tjene på dette.

Egentlig skulle broen ikke ha stått ferdig før etter fotball-VM, men Putin beordret fart i byggingen og midt i mai, akkurat tidsnok til verdensmesterskapet, var det åpning med pomp og prakt.

Det var rett etter det forrige store idrettsmesterskapet i Russland , Sotsji-OL i 2014, at Putin bestemte seg for å gjøre Krim russisk. Halvøya hadde da tilhørt den ukrainske delen av Sovjetunionen og siden den nye nasjonen Ukraina siden 1954.

Både tsar Nikolaj II og Josef Stalin drømte om å få til det samme – en bro over til Krim. Men først under Putin ble det realitet.

– Alle her hyller Putin, sier Artjom, som velger å droppe etternavn.

Putin selv kjørte først, bak rattet på en Kamaz lastebil med russisk flagg vaiende, da broen over det såkalte Kertsj-stredet ble åpnet.

Kontrakten på byggingen gikk til Putins gamle judo-partner Arkadij Rotenberg, som også tidligere har fått en rekke lukrative kontrakter, ikke minst ved det nevnte Sotsji-OL.

Også Putins motorsykkelgjeng «Notsjnie Volki» var blant de første som kjørte over broen.

Broen er 19 kilometer lang og har offisielt kostet 28 milliarder kroner. Det er to parallelle broer – én for biltrafikk og én for tog. Jernbanebroen er ennå ikke ferdig.

For Ukraina er broen derimot dårlig nytt.

– Den russiske okkupasjonsmakten fortsetter å handle i strid med folkeretten, fastslo Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman etter åpningen.

Ikke alle rundt i Russland er like begeistret over at Vladimir Putin rundhåndet investerer på Krim. I tillegg til broen, er det blant annet bygget ny flyplassterminal i hovedbyen Simferopol og to nye kraftverk.

Det snakkes om investeringer på til sammen 100 milliarder kroner fram mot 2020.

Putin vil tydeligvis markere at det var han som var mannen som fikk Krim tilbake til Russland.

I den årlige innringsseansen som Putin har og som var forrige uke, svarte han følgende da det var spørsmål om broen skulle ha bompenger.

– Det skal være gratis å kjøre på broen.

Spørsmålet er om broen blir så innbringende for Krim, som Moskva håper skal være et populært feriested for russerne. Men mye kan tyde på at russere flest heller drar til andre byer langs Svartehavet – eller kanskje til Tyrkia. Ifølge avisen Kommersant har russiske flyselskaper skåret kraftig ned på sine ruter til Krim. Mens det i 2017 var 2,7 mill. seter på flyene til Simferopol, er det i år bare 2,1 mill.

Men Artjom og mange andre som bor på begge sider av Kertsj-stredet er optimister etter at broen står ferdig.