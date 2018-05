ÅSTED: Afghansk sikkerhetspersonell er på stedet etter selvmordsangrep i Kabul. Foto: Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

DPA: Fire selvmordsbomber i Kabul - flere fryktes omkommet

Publisert: 09.05.18 09:45 Oppdatert: 09.05.18 10:56

UTENRIKS 2018-05-09T07:45:55Z

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier politiet at flere fryktes omkommet etter at det onsdag morgen ble hørt flere eksplosjoner i den afghanske hovedstaden. Seks personer er skadet.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder at fire selvmordsbomber fant sted på to ulike steder raskt etter hverandre onsdag formiddag i Kabul . De viser til uttalelse fra innenriksdepartementet.

AP skriver at minst seks personer er skadet.

Ifølge Reuters skal den ene eksplosjonen ha funnet sted i nærheten av en politistasjon sentralt i hovedstaden. Det bekreftes av polititalsmann Hashmatullah Estanakzai. Ifølge AFP var eksplosjonene etterfulgt av skudd.

NTB skriver at to av eksplosjonene fant sted i Shar-e Naw-området. Det andre angrepet og et påfølgende skuddangrep skal ha funnet sted i en bydel vest i hovedstaden, ifølge DPA. Politiet sier ifølge Al Jazeera at det er skadde.

Eksplosjonene kommer litt over en uke etter at to selvmordsbomber tok livet av flere 25 personer. Blant dem var det elleve barn og ni journalister, blant dem AFP-fotograf Shah Marai.

Kort tid i forveien, 23. april, fant et selvmordsangrep sted ved et stemmelokale, og 57 personer ble drept .

