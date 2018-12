I KONTAKT: – Vår oppgave er å yte konsulær bistand til de pårørende, sier ambassadør Merethe Nergaard til VG. Foto: Helge Mikalsen

Den norske ambassadøren i Marokko: – Dramatisk sak

MARRAKECH (VG) Merethe Nergaard har aldri opplevd så grove handlinger mot turister i sin tid som norsk ambassadør i Marokko. Saken skal foreløpig kun etterforskes av marokkansk politi.

Publisert: 19.12.18 13:04 Oppdatert: 19.12.18 13:50

Mandag morgen ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet døde i Marokko .

I løpet av tirsdag arresterte politiet tre menn, som er mistenkt for drapene. Det melder en kilde med innsikt i etterforskningen til VG. De tre mennene skal ha blitt fanget opp av et overvåkningskamera i landsbyen Imlil mandag, ifølge NRK.

– Tragisk

En del av den norske ambassaden i Marokkos oppgave er å koordinere arbeidet med å få Marens kiste hjem til Norge.

– Hvordan oppleves det å håndtere slike saker på ambassaden og for deg som ambassadør?

– Det er dramatisk. Det er en veldig tragisk sak, sier Merethe Nergaard til VG.

Hun har vært Norges ambassadør til Marokko i ett og et halvt år og er nå i Marrakech.

– Vi så dette i lokal presse først og så etterspurte vi informasjon fra lokale myndigheter. De tar dette veldig alvorlig og det pågår en aktiv etterforskning, sier Nergaard.

– Ingen norske etterforskere

Nå skal de bidra til å få Maren hjem. Men ambassaden vil ikke kommentere hvordan de jobber med dette i denne saken.

– Alt det praktiske ordnes via utenrikstjenesten, svarer Nergaard.

En norsk politimannen har reist til Marakkesh og skal fungere som et bindeledd, opplyser Kripos til VG. Han vil være et bindeledd til norsk politi, og ivareta norske interesser. Etterforskningen skal marokkansk politi stå for. Det bekrefter Nergaard.

– Er det noen norske etterforskere som bidrar her?

– Nei, det er det ikke. Dette er en etterforskning som foregår av marokkanske myndigheter og den pågår for fullt, sier Nergaard.

– Det har ikke kommet noen anmodning om bistand?

– Nei, ikke som jeg er kjent med, svarer Nergaard.

– Ambassaden har vært her i Marrakech siden i går og holder kontakt med lokale myndigheter. Det er kontinuerlig kontakt hjemover og med de pårørende. Vår oppgave er å yte konsulær bistand til de pårørende, sier Nergaard.

– Hva betyr det?

– Det betyr å holde de pårørende informert. Det vi er kjent med er at en norsk og en dansk statsborger er funnet omkommet i Atlas-fjellene. De er identifisert og deres identitet er bekreftet av myndighetene her. Vi holder kontakten med lokale myndigheter. Vi holder også tett kontakt med danskene, sier Nergaard.

Ingen endringer i reiseråd

Marokko-ekspert Eli Melby fortalte VG tirsdag at turterrenget kunne være farlig, men at hun aldri hadde følt seg utrygg i området der Maren og Louisa ble funnet.

Marokko blir generelt ansett som en trygg reisedestinasjon. Utenriksdepartementet skriver i sine reiseråd at «de aller fleste reiser til Marokko er problemfrie, men forholdsregler må tas», og nevner høy terrorberedskap, veisikkerhet og reiser til Vest-Sahara.

Ambassadøren har selv tidligere besøkt landsbyen hvor dette skjedde.

– Det er et populært turistområde, et sted hvor man drar for å gå på lange turer. Det har vært et utfartssted og et populært turistmål for norske turister, sier Nergaard.

Norske myndigheter har så langt ikke gjort noen endringer i sine reiseråd til nordmenn som vil besøke Marokko.

– Det har per nå ikke skjedd noen endringer. Det vi sier er at man skal ta forholdsregler og fortrinnsvis bruke lokale guider, sier Nergaard.

– Har dere tidligere i ditt minne opplevd så grove handlinger mot turister her?

– Nei, ikke i min tid, svarer hun.