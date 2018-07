ULIKE OPPFATNINGER: Nord-Koreas utenriksminister Kim Yong-chol og USAs Mike Pompeo i Pyongyang lørdag. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Nord-Korea etter forhandlinger med Pompeo: «Gangster-aktige krav»

Publisert: 07.07.18 22:23

Nord-Korea sier lørdag at forhandlingene om atomnedrustning kan briste, og kaller møtene med den amerikanske utenriksministeren «beklagelige».

Det skriver flere medier, deriblant The New York Times .

I en uttalelse fra det nordkoreanske utenriksdepartementet heter det blant annet at samtalene med Mike Pompeo var både «ensidige» og hadde «gangster-aktige krav for atomnedrustning».

– Holdningen og kravene fra den amerikanske siden under disse forhandlingene var ingenting annet enn dypt beklagelige, heter det videre.

Pompeo: – Fremskritt

Mike Pompeo på sin side, oppsummerte fredagen og lørdagens møter som både «produktive» og «i god tro», og mente de to landene hadde gjort fremskritt i forhandlingene.

– Dette er kompliserte spørsmål, men vi gjorde fremskritt på nesten alle de viktigste områdene. På noen områder gjorde vi store fremskritt, på andre er det en del arbeid som gjenstår, sa Pompeo lørdag, ifølge NTB.

Den amerikanske utenriksministeren er fortiden på besøk i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, for å fortsette arbeidet påbegynt under møtet mellom president Trump og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un.

Mener forhandlingene kan kollapse

Nord-Korea mener nå at utfallet av oppfølgingssamtalene er så bekymringsfullt at forhandlingene kan falle sammen.

– Våre forventninger og håp var så naive at de kan bli kalt dumme, heter det i en uttalelse kringkastet gjennom den statlige tv-kanalen Korean Central News Agency.

Ifølge en talsperson for departementet kom USA med forskjellige «forhold og krav» for å forsinke en fredserklæring mellom USA og Korea, skriver nyhetsbyrået AP . De to landene er formelt fortsatt i krig, ettersom det aldri ble signert noen fredsavtale etter Koreakrigen, som raste fra 1950 – 1953.

Nordkoreanerne var derimot svært forsiktige med å kritisere den amerikanske presidenten selv, og uttalte blant annet at de fortsatt hadde «full tiltro til Trump».

I avtalen, signert av både Trump og den nordkoreanske lederen under toppmøtet 12. juni , forpliktet begge parter seg til å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya. Det het også i erklæringen at de skulle jobbe for varig og stabil fred mellom Sør- og Nord-Korea.