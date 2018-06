TROSSET KULDEN: Titusener av kvinner ikledd grønne skjerf - som er blitt et symbol på abort-bevegelsen i Argentina - trosset kulden utenfor Kongressen i Buenos Aires gjennom den 20 timer lange debatten om abort i nasjonalforsamlingen onsdag og torsdag. Foto: Eitan Abramovich, AFP

Jubler over abort-seier i Argentina

Publisert: 15.06.18 07:27

Argentina innfører rett til selvbestemt abort innen 14 uke. – I dag er vi blitt et mer rettferdig land, sier abort-forkjemper.

Etter en 20 timer lang debatt i nasjonalforsamlingen vedtok Underhuset å stemme ja til retten til selvbestemt abort innen 14 uke - med 129 stemmer mot 125 torsdag morgen.

Titusener av kvinner i Argentinas blomstrende kvinne-bevegelse ventet spent utenfor Kongressen i hovedstaden Buenos Aires gjennom debatten.

Mange av dem var ikledd grønne skjerf, som er blitt et symbol på abort-bevegelsen i landet.

– Det var en lang natt for de av oss som ventet på plassen. Vi sov ikke i det hele tatt. Unge og gamle kvinner formet en grønn bevegelse, forteller Julieta Ortega til britiske The Guardian .

Hun er et sentralt medlem i bevegelsen Argentinian Actress Collective, som har kjempet utrettelig for en abort-reform.

– I dag er vi blitt et mer rettferdig land. Vi er veldig glade på vegne av oss selv, og de mange unge jentene som skal bli fremtidens kvinner, fortsatte hun.

Med torsdagens avgjørelse kan Argentina bli det tredje landet i Latin-Amerika - etter Cuba og Uruguay - som legaliserer abort.

Omstridt abort-kamp

Lovforslaget vil nå bli sendt til Overhuset.

Selv om kvinne-bevegelsen kunne feire torsdag morgen, har debatten rundt retten til selvbestemt abort i pave Frans' eget hjemland utløst et veldig engasjement.

I dag er det kun tillatt med abort ved voldtekt og ved fare for mors liv. Flere leger har ofte vært motvillige til å gjennomføre aborter i frykt for å bli straffet, skriver The Guardian.

Den katolske kirken er sterkt imot nyordningen som nå går til Overhuset, og kirkens kardinal Mario Poli uttalte onsdag at «statens største plikt er å vernet om livet til dens innbyggere», skriver Aljazeera .

Abort-tilhengerne har derimot argumentert med at dagens lovverk tvinger unge kvinner til å oppsøke ulovlig og medisinsk uforsvarlig hjelp - noe som igjen har ført til høy dødelighet blant unge kvinner i landet.

Ifølge offisiell statistikk utføres det 500.000 ulovlige aborter i Argentina hvert år, skriver NTB.

Stor spenning

Presidenten i Argentina, Mauricio Macri, er sterk motstander av endringen, men har gjort det klart at han ikke vil nedlegge veto hvis lovforslaget passerer kamrene.

Og jubelen lot vente på seg hos folkemengden som ventet i Buenos Aires gjennom natten.

Bare få timer før avstemningen var klar, lå det lenge an til at nei-siden ville få flertall. Dette endret seg da representanten Sergio Ziliotto fra provinsen La Pampa erklærte på Twitter at han og to andre folkevalgte hadde skiftet syn.

De ville stemme med ja-siden.

Flere av politikerne som torsdag stemte for selvbestemt abort, sa i sine innlegg at de personlig er motstandere av selvbestemt abort, skriver NRK .

Likevel uttrykket de at de ser behovet for at kvinner får tilgang til en trygg og lovlig tjeneste.

I Overhuset har flere senatorer allerede gjort det klart at de vil stemme imot endringen og bevare loven slik den er i dag.