Stor eksplosjon i Kairo

Publisert: 12.07.18 22:51 Oppdatert: 12.07.18 23:49

UTENRIKS 2018-07-12T20:51:57Z

Det vært en eksplosjon i nærheten av flyplassen i Kairo. Den gikk av i to drivstofftanker, ifølge myndighetene.

Egyptiske myndigheter undersøker omstendighetene for eksplosjonen, ifølge Sky News Arabia . Younes el-Masri, minister for sivil luftfart opplyser at det dreier seg om eksplosjon i to drivstofftanker som står utenfor flyplassområdet. Han sier også at selve flyplassen ikke er påvirket av eksplosjonen.

Sivilforsvaret arbeider med brannslukking, ifølge kanalens korrespondent.

På sosiale medier kommer en rekke meldinger om eksplosjonen og en påfølgende brann. Smellet kunne høres over store deler av Kairo .

En korrespondent for Kan, den israelske allmennkringkasteren, har publisert et bilde som viser en enorm røyksky. Flere andre har publisert bilder som ligner, tatt fra andre vinkler.

