NATO-RABALDER: USAs president Donald Trump har vær hard i sin kritikk av de andre medlemslandene i NATO, og denne uken får Stoltenberg ansvaret for å holde medlemslandene samlet på tross av uenighetene. Her fra et treff i mai i fjor. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Stoltenberg om Trumps snarlige ankomst: – Må forvente klar tale

Publisert: 10.07.18 17:31

UTENRIKS 2018-07-10T15:31:37Z

BRUSSEL (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er forberedt på klar tale fra USAs president Donald Trump når NATO-toppmøtet begynner i morgen.

Oppkjøringen til årets NATO -toppmøte har vært preget av USAs president Donald Trumps mange krasse uttalelser om de andre medlemslandene i forsvarsalliansen. Trump mener de andre betaler for lite inn til fellesskapet.

Kvelden før toppmøtet starter i Brussel, er det såkalte toprosentsmålet, at NATOs medlemsland skal bruke minst to prosent av sitt BNP på forsvar, det alle snakker om.

Tematikken er godt fyrt opp av de siste twittermeldingene Trump la ut, før Air Force 1 lettet fra amerikansk jord i ettermiddag, og EUs presidents like kontante svar fra NATO-pressekonferansen i Brussel i dag.

USA STORBETALERE: USA står for 70 prosent av alt NATO-medlemslandene bruker på forsvar, og landet betaler 22 prosent av Natos eget budsjett. Kun åtte Nato-land bruker to prosent eller mer til forsvar. Norges andel av BNP er estimert til å bli 1,61 prosent i 2018, mens det store og pengesterke landet Tyskland er nede på 1,2 prosent. (Kilde: NATO, Morgenbladet)

– Kan ikke garantere enighet

Ordkrigen som pågår bare timer før det viktige møtet begynner, har naturlig nok også nådd generalsekretær Stoltenberg, forteller han, når VG møter han i Brussel.

– Vi må forvente klar tale i dette møtet, både i og utenfor møterommet, sier han til norsk presse tirsdag kveld.

Stoltenberg sier han ikke kan gi noen garanti for at partene kommer til enighet.

– Jeg har god tro på det, men jeg kan jo ikke garantere det. Situasjonen er at vi er 29 medlemsland og det er åpenbar uenighet mellom de medlemslandene på viktige områder. ( .....) Men jeg håper og har tro på at alle 29 medlemsland skjønner at det vil ikke tjene deres sikkerhet om de lar andre uenigheter undergrave sikkerhetssamarbeidet, sier Stoltenberg til norsk presse.

Vil ikke ha G7-reprise

I morgen tidlig starter Stoltenberg dagen med frokost med Donald Trump, før toppmøtet begynner i NATOs hovedkvarter.

Sist gang Trump deltok på et stort internasjonalt toppmøte, G7-treffet i Canada i juni, endte Trump med å uventet trekke seg fra den planlagte slutterklæringen, og slenge ut hard kritikk mot andre statsledere etter å ha forlatt møtet. Det ødela for en samlet uttalelse fra alle medlemslandene.

Stoltenberg sier til VG at det er hans oppgave å sørge for at det samme ikke skjer etter denne ukens møte.

– Min jobb er å unngå at det skjer. Jeg jobber med det, og har jobbet med det noen måneder, og kommer til å jobbe med det helt til toppmøtet er over, for å forsikre meg om at det ikke blir noen endring i siste liten.

Noen dager etter NATO-toppmøtet skal Trump ha et bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki.