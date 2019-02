LEVERTE IKKE: Kim Jong-un ville ikke godta premissene fra USA-president Donald Trump under toppmøtet i Hanoi. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Derfor vil ikke Kim gi fra seg atomvåpnene

Nord-Korea har atombomber ti ganger sterkere enn Hiroshima. Og Kim-regimet vil neppe overleve uten å tviholde på dem.

Publisert: 28.02.19 16:07







Det er konklusjonen til oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen.

– For Kim Jong-un og resten av den politiske og militære ledelsen i Nord-Korea er atomvåpen en garanti for regimeoverlevelse. Derfor var en avtale om atomnedrustning veldig usannsynlig, og derfor vil Nord-Korea neppe slippe inn kontrollører uten å motta omfattende sikkerhetsgarantier, sier Ydstebø til VG.

Dagens toppmøte mellom Kim Jong-un og Donald Trump endte mer brått enn forventet, og uten noen avtale. Trump hevder at han hadde papirer til en avtale klare til signering, men at han valgte å forlate forhandlingsbordet.

IKKE OVERRASKET: Oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen Foto: Espen Sjølingstad Hoen

– Ba Kim gjøre mer

– Jeg ba Kim om å gjøre mer, men han var ikke klar for det. Nord-Korea ville ha samtlige sanksjoner opphevet for å nedruste i et større område, men vi kunne ikke følge opp dette kravet nå, sa Trump rett etter toppmøtet ble avsluttet.

At det ikke ble en endelig avtale om atomnedrustning var skuffende, men ikke uventet. Trump sa flere ganger i forkant at han ikke hadde hastverk med å få løfter om full nedrustning, og at det viktigste for ham var et fornyet løfte om at Nord-Korea ville stoppe all testing av atomvåpen- og raketter.

Men Trump jobbet også i kulissene for å få på plass en historisk fredsavtale for Koreahalvøya, noe han håper vil styrke hans sjanser for å få Nobels fredspris.

les også Trump vil bruke 69 år gammel Korea-krig for å bli historisk

VISER SEG FREM: Kim Jong-un ser på et atomvåpen, på et bilde sendt ut av det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea i september 2017. Foto: TT NYHETSBYRÅN

– Ikke overrasket

Både Trump og Kim hadde gode grunner til å møtes akkurat nå, for de har begge utfordringer på hjemmebane som de trengte en avledning fra. At det endte i stor ståhei for ingenting var ikke overraskende for oberstløytnant Ydstebø.

– Familiediktaturet i Nord-Korea vil ikke akseptere en avtale som truer regimets sikkerhet, og de har koblet det direkte opp til atomvåpen. De følger en politikk der militæret skal prioriteres, men de væpnede styrkenes utstyr er eldgammelt, og atomvåpen er den militære sikkerhetsgarantien, forklarer han.

En fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser hvordan Nord-Korea har vist frem sin atomvåpenkapasitet som avskrekking.

ENDTE UTEN ENIGHET: Donald Trump skrøt av et «fantastisk forhold», men det ble ikke enighet om noen avtale om hverken fred på Koreahalvøya eller atomnedrustning. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Det antas at Nord-Korea har ni atomvåpen og kapasitet til å utvikle 10–20, noe som gjør dem til en dverg sammenlignet med USA med sine over 6.400 atomvåpen. Men Nord-Korea forbeholder seg retten til å første bruk av atomvåpen, det FFI kaller asymmetrisk eskalering.

– Dersom Nord-Korea oppfatter en styrkeoppbygging som kan tyde på en amerikansk bakkeinvasjon, så har de kapasitet og vilje til å treffe både Japan og Sør-Korea, de to stedene der en slik styrkeoppbygging måtte ha funnet sted. Her har de nok raketter til en koordinert oppskytning, noe som vil mette et rakettskjold, forklarer Ydstebø.

– I tillegg har de kapasitet til å treffe den amerikanske basen på Guam. Og de, fortsetter han.

Kraftige våpen

Nord-Korea har våpen som er på 200 kilotonn, noe som er mer enn ti ganger så mye som den amerikanske bomben som utslettet Hiroshima ved slutten av andre verdenskrig.

I tillegg har regimet vist at det har raketter som kan nå vestkysten av det nordamerikanske fastlandet.

– Det er usikkerhet om atomvåpnene og disse rakettene kan sammenkobles, men regimet har vist nok til at det skaper tilstrekkelig risiko, slik at USA må ta trusselen på alvor, forklarer Ydstebø.

Militæreksperten mener det gir Kim Jong-un innenrikspolitisk prestisje at Trump holder toppmøter med ham, for det viser at USA tar Nord-Korea på alvor som atommakt.

– Kim-regimet kan fremstå som krakilske og uforutsigbare, men det er en strategisk måte å kommunisere på for å skape usikkerhet. Regimet er høyst rasjonelt, og det har ingen selvmordstanker: Det vil ikke starte en krig, men det vil heller ikke gi fra seg sine sikkerhetsgarantier.