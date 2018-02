FORTVILELSE: Kurdere i Afrin sørger over omkomne fra YPG-militiaen på en begravelse torsdag. Flere titalls sivile har omkommet i kampene i den syriske byen. Foto: Delil Souleiman / AFP

Tyrkias offensiv mot kurdisk by: Sivile søker tilflukt i huler

Publisert: 02.02.18 00:03

UTENRIKS 2018-02-01T23:03:47Z

Tyrkias offensiv mot den kurdiske byen Afrin i Syria har drevet 16.000 sivile på flukt.

Ifølge FN har kampene i den kurdiske enklaven nord i landet ført til at 16.000 mennesker nå er på flukt. Bombingen og konfliktnivået skal være så intenst at familier blir nektet å forlate området, skriver UNICEF .

De som kan, gjemmer seg i kjelleren. Andre søker tilflukt i huler i nærheten, eller i vrakrestene av bombede bygninger, rapporterer CNN fra Syria.

68 sivile drept så langt

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skal 68 sivile kurdere være drept i kampene som har pågått siden 20. januar. 21 av disse skal være barn. De aller fleste av disse ble drept i flyangrepene på invasjonens første dag.

Det russiske utenriksdepartementet har meldt om flere hundre omkomne, med sivile blant de døde, melder Reuters . Tyrkiske myndigheter har på sin side avvist at det finnes sivile blant de omkomne.

Angriper kurdisk milits

Afrin, en by og region ved grensen mot Tyrkia, har vært åsted for de fleste kampene siden Tyrkia innledet sin offensiv «Operasjon olivengren» den 20. januar. Angrepene har offisielt i all hovedsak vært rettet mot den kurdisk-dominerte YPG-militsen, som blir ansett av Tyrkia som en terrororganisasjon i ledtog med geriljagruppen PKK.

I en uttalelse til VG fra det tyrkiske presidentkontoret heter det at formålet med angrepet er «å frigjøre området og utrydde den PKK-YPG-tilknyttede administrasjonen som har undertrykt lokalbefolkningen gjennom anti-demokratiske og autoritære midler».

– Bomber sivile mål

Den syriske militærorganisasjonen Syrian Defence Force (SDF), der YPG-militsen representerer en stor andel, gikk onsdag ut og advarte at Tyrkia retter skytset mot sivile mål i Afrin. Ifølge SDF var skytset rettet mot nabolaget Ashrafia, der det stort sett befinner seg sivile, skriver CNN .

Tyrkiske myndigheter har på sin side rapportert om flere dødsfall i området, men legger skylden på terrorister tilnyttet PKK. Tidligere har Tyrkisk militærkommando understreket viktigheten av å unngå sivile tap under operasjonen.

Storpolitikk i kulissene

Konflikten kan få følger langt ut over det som nå foregår i Afrin. YPG-militsen, som har vært sentral i kampene mot IS i Syria, er væpnet, trent og støttet av USA, Tyrkias NATO-allierte.

Offensiven startet kort tid etter at USA la frem planer om å trene en kurdiskdominert grensestyrke på 30 000 soldater, for å hindre at IS skal vokse igjen. Tyrkiske myndigheter anser YPG som en terroristorganisasjon i tett samarbeid med separatistene i PKK, og mener USAs støtte til de kurdiske opprørerne truer Tyrkias sikkerhet.