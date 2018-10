VAR SEXSLAVE: Nadia Murad fikk Nobels fredspris for å ha vitnet om overgrepene hun og andre jesidi-kvinner ble utsatt for av IS. Foto: François Mori / AP

Rapport: Europeiske fremmedkrigere sentrale i drap på jesidier

For fire år siden ble jesidi-minoriteten i Irak utsatt for massedrap og bortføringer av IS. Flere av fremmedkrigerne som deltok var fra Europa.

Det kommer frem i en ny rapport fra menneskerettsgruppen International Federation for Human Rights, melder nyhetsbyrået AP .

Kjøpte jesidi for joggesko

Ifølge rapporten tok fremmedkrigere, blant dem mange europeere, en sentral rolle i IS’ krigsforbrytelser. Dette gjaldt blant annet overgrep og slaveri utført og organisert av medlemmene.

Flere jenter og unge kvinner ble solgt som sexslaver. I en chatsamtale skal en av fremmedkrigerne ha foreslått å kjøpe en jesidi for et par Adidas-joggesko, skriver Fox News . De skal også ha kjøpt yngre gutter, som de indoktrinerte til å snu ryggen til sitt eget folk.

Det er anslått at rundt 6800 jesidier ble tatt til fange av IS. Mange klarte til slutt å rømme, men ifølge International Federation for Human Rights er over halvparten fremdeles savnet.

– Viktig å stå frem

Menneskerettighetsgruppen ønsker at de ansvarlige stilles for en internasjonal domstol, eller at de blir tilbakeført til sine respektive hjemland for å stilles til ansvar.

Den nye rapporten er blant annet basert på det de overlevende har fortalt.

– Det er ikke enkelt for de overlevende å snakke og vitne. De setter livet sitt i fare, og bretter ut historien sin i offentligheten. Ingen ønsker å gjøre det, sa Nadia Murad torsdag, da rapporten ble presentert i Paris.

Murad var en av flere tusen kvinner fra jesidi-minoriteten som ble bortført og holdt i fangenskap av IS-krigere.

Hun ble voldtatt og torturert på det groveste , og seks av hennes brødre ble drept i massakren.

– Men fordi det er viktig for jezidiene å sørge for rettferdighet, har overlevende valgt å stå frem, fortsatte hun.

Fikk fredspris

Rapporten ble lagt frem tre uker etter at Murad og den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege fikk Nobels fredspris . Begge har bidratt til å rette oppmerksomhet mot krigsforbrytelser, og var forhåndsfavoritter til å vinne prisen.

Etter at Murad klarte å flykte fra IS, har hun blitt en sterk talskvinne for menneskerettigheter og rettferdighet for folkemordets ofre. Hun har også skrevet boken «Den siste jenta», hvor hun forteller om sine opplevelser.

– Det er viktig for meg og jesidi-samfunnet at verden får høre vår historie, og at vi får bekreftelser på at vi ikke er overlatt til oss selv. Jeg setter pris på at arbeidet vårt blir lagt merke til, og ønsker at det skal gi håp til forfulgte folkegrupper over hele verden, sa Murad til VG i sommer.

Hun sa også at det vil bli vanskelig å tilgi dem som gjorde det mulig for IS å utføre forferdelige forbrytelser mot jesidiene.

– Vi håper påtalemyndigheten i alle land vil starte å straffeforfølge personer som har vært med i IS for de kriminelle handlingene de har vært med på mot jezidiene, for folkemordet, ikke bare for terrorisme. De burde straffeforfølges spesifikt for disse handlingene.