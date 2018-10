Skolebuss tatt av flom: Minst 18 døde

UTENRIKS 2018-10-25T18:50:54Z

Mange av dem som har mistet livet var på skoletur ved Dødehavet da de ble overrasket av plutselig flom.

Ifølge Jordans helseminister Ghazi al-Zaben var elever fra en privatskole på tur sammen med flere lærere da skolebussen skal ha blitt tatt av de store vannmassene. I bussen skal det har vært til sammen 37 elever og syv voksne.

Det statlige nyhetsbyrået Petra siterer sivilforsvaret på at minst 18 personer har mistet livet, mens 35 er skadet. Det er uklart hvor mange av de omkomne som var tilknyttet skolegruppen.

En tjenestemann sier til Jordan Times at det er ventet at dødstallet vil stige fordi mange skal ha blitt tatt av flomvannet, og det pågår nå en omfattende redningsaksjon.

Det israelske forsvaret skriver på Twitter at de har blitt bedt om å bistå i redningsaksjonen, og at de blant annet har sendt et helikopter med soldater. I tillegg er Jordans statsminister Omar Razzaz allerede på plass ved ulykkesstedet.