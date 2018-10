KOMPROMISSLØS: Europa er ferdig med å nærme seg Storbritannia i brexit-forhandlingene, sa Macron i sine avsluttende kommentarer til EU-toppmøtet. Foto: Scanpix

Macron nådeløs med brexit-May

BRUSSEL (VG) Frankrikes president Emmanuel Macron sier det er uaktuelt for EU å nærme seg britene mer i forhandlingene om brexit. Nå ligger ballen hos britene, sier Macron

Publisert: 18.10.18 19:13

På sin avsluttende pressekonferanse etter ukens EU -toppmøte om brexit, var Frankrikes president Emmanuel Macron tydelig på at hans tålmodighet med britene i de så langt resultatløse skilsmisseforhandlingene, er i ferd med å renne ut.

– Det kommer ikke til å komme flere politiske kompromiss fra europeisk side. Nå er det britene som må vise oss sitt politiske kompromiss. Ballen ligger hos britene, sa Macron til VG og resten av verdenspressen i Brussel.

FAKTA: KUN HALVT ÅR IGJEN Om mindre enn seks måneder – den 29. mars 2019 – går Storbritannia ut av EU, med eller uten avtale. Men i realiteten bør avtalen være på plass flere måneder før hvis Parlamentet i London skal rekke å få godkjent den i tide. (Kilde: NTB)

– Vet hvor grensene går

Blant all uenigheten virker det som det er én ting samtlige av de involverte i brexit-forhandlingene kan enes om:

Det går sakte, og det er svært vanskelig å komme til enighet . Macron redegjorde for kjernen av problemet i sin tale i Brussel.

– Vi vet hvor grensene våre går. Vi kan ikke inngå en avtale som undergraver det indre marked og de fire friheter, og vi kan ikke inngå en avtale som skader Irland. Det er derfor åpenbart at det nå er Storbritannia som må komme tilbake til oss med en løsning, gjentok han.

May fikk ikke sjansen til å diskutere eventuelle forslag hun måtte ha med Macron onsdag kveld. Da gikk Macron på byen i Brussel sammen med Tysklands leder Angela Merkel, Belgias Charles Michel og Luxembourgs statsminister Xavier Bettel. Brexit-May, derimot, fikk ikke kose seg med belgisk øl og pommes frites.

Øl med Merkel, ikke med May

De siste ukene har muligheten for at britene må forlate unionen uten å ha en avtale i det hele tatt, en såkalt «no deal», blitt mer aktuell.

Et slikt utfall vil få store konsekvenser for blant andre nordmenn, sier Erna Solberg til VG fra Brussel.

Europa er i ferd med å forberede seg på dette nå, sa Macron til pressen torsdag.

– Det var ikke jeg som stemte for brexit. Brexit har konsekvenser. Vi må ta ansvar for at dagen etter, i tilfelle det blir en no-deal, må alt være organisert på best mulig måte, for å sikre folks hverdagsliv.

Utsettelser og avlysninger

De største brexit-nyhetene som har kommet ut av dette toppmøtet, handler om skuffelser, utsettelser og mangel på kompromiss.

Dette er hovedtrekkene:

Overgangsperioden etter brexit ligger nå an til å bli lengre, fra snaut to år, til tre.

Formålet med dette er å gi EU og Storbritannia bedre tid til å finne en løsning for den historisk betente irskegrensen . Theresa May forsøkte torsdag morgen å tone dette ned, da hun i møte med pressen la vekt på at ingen ting er vedtatt, og at det i så fall kun er snakk om «noen måneders» forlengelse.

Det planlagte avsluttende toppmøtet om brexit i november er avlyst.

Betingelsen for at dette møtet skulle holdes, var at det måtte oppnås «avgjørende fremskritt» i forhandlingene, noe som beviselig ikke har skjedd til nå.