DEMONSTRERER: Lederen for det religiøse pakistanske partiet Jamiat Ulema-e-Islam, Maulana Fazalur Rehman, fordømmer frifinnelsen av en blasfemianklaget dødsdømt kvinne under en demonstrasjon i Peshawar fredag. Foto: Muhammad Sajjad / AP / NTB scanpix

Blasfemi-frikjent pakistansk kvinne får utreiseforbud

UTENRIKS 2018-11-03T19:01:28Z

Kvinnen som er frikjent for blasfemianklager i Pakistans høyesterett, nektes å forlate landet. Forsvareren hennes har reist av frykt for sin egen sikkerhet.

NTB

Julie Vissgren

Publisert: 03.11.18 20:01 Oppdatert: 03.11.18 21:41

Årsaken til at Asia Bibi holdes tilbake, er en avtale myndighetene i Islamabad inngikk med islamistiske grupper etter at frifinnelsen forårsaket voldsomme protester i det sterkt muslimske landet. Demonstrasjonene ble avsluttet da avtalen ble gjort kjent fredag.

Bakgrunn: Kvinne dømt til døden for blasfemi frikjent i Pakistan

Avtalen som de islamistiske gruppene har inngått med myndighetene, innebærer også at myndighetene vil godta en anke av frifinnelsen.

Bibis bror, James Masih, opplyser lørdag at advokaten Saiful Malook har forlatt Pakistan . Flere detaljer er ikke kjent, men årsaken skal være at han frykter for sin egen sikkerhet.

Raseri

Asia Bibi ble dømt til døden i 2010 etter at hun ble anklaget for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed under en krangel med andre kvinner. Hun har sittet fengslet i ti år, fram til hun onsdag ble frikjent i høyesterett.

Dommen har vakt voldsomt raseri blant grupper som helst vil se Bibi henrettet. Skoler, butikker og veier ble holdt stengt på grunn av opptøyer som vedvarte i tre dager. Myndighetene plasserte ut politi og soldater for å beskytte offentlige bygninger.

Kritiserer avtalen

Bibis mann, Ashiq Masih, kritiserer avtalen som er inngått, og sier myndighetene aldri burde ha gitt etter for press fra aksjonistene.

– Det er galt å skape presedens for at du kan presse domstolene, sier han i et intervju med Deutsche Welle. Han ber pakistanske myndigheter om å sørge for Bibis sikkerhet.

Ifølge The Guardian har han i en videobeskjed bedt statoverhodene Donald Trump, Justin Trudeau og Theresa May om å hjelpe dem ut av landet og skaffe dem asyl i Vesten.

Blasfemi er en svært betent anklage i det pakistanske samfunnet, der selv udokumenterte påstander om fornærmelser mot islam og profeten Muhammed kan føre til drap og lynsjinger.