Russland lover reaksjon på angrep: – Våre advarsler har forblitt uhørt

Russlands ambassadør i USA, Anatoly Antonov, advarer mot konsekvenser på angrepet mot Syria.

Natt til mandag norsk tid sendte USA 30 missiler mot Syria i et koordinert angrep med Frankrike og Storbritannia. Målene var et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor hovedstaden Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs, som skal ha bli brukt til lagring av kjemiske våpen.

Kort tid senere la den russiske ambassaden i USA ut en uttalelse fra ambassadør Anatoly Antonov på Facebook.

– Våre verste bekymringer har blitt en realitet. Vår advarsel har forblitt uhørt, står det.

Videre står det at Russland igjen blir truet, og at de tidligere har advart mot at slike handlinger ikke vil få skje uten konsekvenser. Det står imidlertid ingenting om hvilke konsekvenser Russland har planlagt.

– Alt ansvar hviler på Washington, London og Paris. En fornærmelse mot presidenten i Russland er uakseptabel og forkastelig. USA – innehaveren av det største kjemiske våpenarsenalet – har ingen moralsk rett til å klandre andre land, avsluttes uttalelsen.

Også talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova, har tatt til Facebook i natt:

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig fremtid, skriver hun.

Ifølge Sky News sier det russiske utenriksdepartementet at angrepet på Syria, utført av USA, er en «opprørende overtredelse av internasjonale lover og et grunnløst angrep på en suveren stat».

Også det iranske utenriksdepartementet varsler regionale konsekvenser på angrepet, ifølge Al-Manar TV.

Angrepet startet klokken 03 natt til lørdag norsk tid, og en drøy time senere kunngjorde USAs forsvarsminister Jim Mattis at angrepene var over.

