Lille Alfie Evans døde i natt, to år gammel.

Britiske Alfie Evans (2) døde natt til lørdag

Publisert: 28.04.18 09:17

2018-04-28

To år gamle Alfie Evans fra Liverpool døde natt til lørdag, etter at foreldrene hadde utkjempet en lang kamp i det britiske rettsvesenet – i et siste forsøk på å redde livet til sin lille sønn.

Det melder avisen The Telegraph på sin nettside.

Onsdag denne uken nektet også ankedomstolen foreldrene Kate James (20) og Tom Evand (21) å ta Alfie med til et barnesykehus i Roma i et siste forsøk på å redde livet til toåringen.

Høyesterettsdommer Anthony Hayden tok avgjørelsen om at Anthony må bli i Liverpool.

– Dette er det siste kapitlet i livet til denne ekstraordinære, lille gutten, uttalte han i retten.

Alfie ble innlagt på sykehuset høsten 2016, bare et halvt år gammel. Han har vært innlagt siden. Den lille gutten har ligget i koma siden desember 2016 og lider ifølge sykehuset av store hjerneskader.

Ifølge sykehuset Alder Hey Children’s Hospital i Liverpool, hvor han ble behandlet, hadde Alfie en «katastrofal nedbrytning av hjernevevet». Videre behandling «er ikke bare meningsløs, men også uforsvarlig og umenneskelig» konkluderte legene.

De siste månedene har Alfie vært koblet til en respirator.

Mandag avsluttet sykehuset behandlingen og koblet av respiratoren.

Likevel klarte Alfie å puste på egen hånd. Foreldrene mente dette var et tydelig tegn på at han ble bedre og kunne leve lenger om han fikk videre behandling.

Legene erklærte uansett at tilstanden til Alfie dessverre ikke hadde bedret seg. I beste fall kunne foreldrene ta med seg sønnen hjem for å dø der.

Slik ble det også til slutt for ekteparet og deres komatøse sønn.

Natt til lørdag, klokken 02.00, tok Alfie et siste åndedrag i sitt altfor korte liv, opplyser pappa Tom Evans på Facebook.

«Min lille gladiator har nå lagt ned skjoldet og fikk sine vinger 02.30. Jeg elsker deg, gutten min», skriver faren.

Saken bærer mange likhetstrekk til kampen om Charlie Gard som døde i fjor etter en lignende tvist mellom foreldrene og det britiske rettssystemet og helsevesenet.