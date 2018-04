HUNDRETUSENER PÅ FLUKT: Rundt 420.000 mennesker fra den muslimske Rohingya-minoriteten anslås å ha kommet over grensen til Bangladesh. Foto: Terje Bringedal, VG

Leter etter gravide rohingya-flyktninger

Publisert: 18.04.18 21:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-18T19:52:30Z

Det har snart gått ni måneder siden militæret i Myanmar startet aksjonene som sendte hundretusener av mennesker fra Rohingya-minoriteten på flukt.

– Vi jobber mot klokken før en stor mengde gravide vil føde, sier Siobhan O’Malley, konsulent for Leger uten grenser, til IRIN News .

Ifølge nettstedet er det ventet en «barnevernskrise» i slutten av mai, ni måneder etter at militæret i Myanmar igangsatte aksjoner mot Rohingya-landsbyer i Rakhine-provinsen i landet.

Aksjonene førte til at flere hundre tusen rohingyaer ble sendt på flukt til Bangladesh, der de befinner seg i flyktningleirer.

Frykten er at kvinner som har blitt gravide som følger av voldtekt ikke sier ifra, på grunn av skam og stigmatisering.

Bakgrunn: Slått, voldtatt, drept og brent: Dette må du vite om rohingyaene

Usikkert antall ofre

IRIN news skriver videre at det er vanskelig å fastslå hvor mange av flyktningene som har blitt utsatt for voldtekt. Humanitære hjelpegrupper skal ha rapportert om hundrevis av saker med seksuell vold blant flyktningene, samtidig skriver nettstedet at disse tallene ikke er representative.

– Mange av disse jentene skjuler graviditeten sin fordi de skammer seg over det som har skjedd, sier O’Malley fra Leger uten grenser.

Organisasjonen har alene behandlet over 150 voldtektsofre, hvorav mer enn halvparten av de gravide er under 18 år, ifølge O’Malley.

De forteller blant annet om en 20 år gammel kvinne fikk vite at hun var gravid, etter å ha blitt voldtatt av soldater. Leger uten grenser utførte en abort på kvinnen, etter at hun ba om det.

– Jeg ble voldtatt av de soldatene, så hvordan kunne jeg leve med barnet deres? sa kvinnen.

Utsatt for grusomheter

Situasjonen for Rohingya-minoriteten i Myanmar har blitt kalt en endeløs tragedie . En rekke rapporter fra flere organisasjoner har gjentatte ganger slått fast at minoriteten har blitt utsatt for grusomheter.

Human Rights Watch dokumenterte i november at soldater gjengvoldtok kvinner og drepte barn . I desember fastslo en rapport fra Leger uten grenser viste til at minst 6700 rohingyaer ble drept på én måned i én delstat. Samme måned fastslo Amnesty at Myanmar er et apartheidregime .

Samtidig har myndighetene i Myanmar fornektet at Rohingya-folket i det hele tatt eksisterer.

Denne artikkelen handler om rohingya

Myanmar

Voldtekt

Bangladesh