Frode Bergs russiske advokat om e-tjenestens metoder: Minner om en spionroman fra 60-tallet

MOSKVA (VG) Frode Bergs advokat mener norsk etterretnings metoder er «sjokkerende» og «minner om en spionroman» fra 60-tallet»

Opplysningene som danner grunnlaget for russiske myndigheters spionanklager mot Frode Berg , avslører at den norske etterretningstjenesten er svært dårlig organisert, mener Bergs russiske advokat, Ilja Novikov.

I et eksklusivt intervju med VG i Moskva , sier Novikov at han ble «forferdet» over det som fremkommer i saksdokumentene som den russiske sikkerhetstjenesten har gitt advokaten innsyn i.

– Det jeg har lest om hvordan norske myndigheters e-tjeneste opererer, er sjokkerende. Jeg er forferdet over metodene som skal ha blitt brukt. Det hele minner om en spionroman fra 60-tallet, og det er mildt sagt overraskende at etterretningsoffiserer fra virkeligheten, og ikke bare fiktive karakterer i en bok, bruker slike metoder som er beskrevet, sier Novikov til VG.

Mener nordmenn må få vite

På grunn av taushetsplikten har ikke Novikov lov til å gå direkte inn på hva slags metoder det er snakk om.

Også tidligere leder for den topphemmelige etterretningsgruppen E14, Ola Kaldager, sier til VG at «operasjonen i utgangspunktet, etter min mening, er relativt lite profesjonell».

Den russiske advokaten sier han forteller om sine reaksjoner på det han har lest om e-tjenesten i dokumentene, for å « belyse urettferdigheten i at en som visste lite om operasjonene, nå er det eneste kjente offeret for dette ».

– Skylden må legges på dem som står bak selve planleggingen av dette, og jeg mener at norske skattebetalere har rett til å vite hvordan deres penger har blitt brukt av denne etaten. Enda verre blir det når resultatet er at en enkel offiser blir den som må ta all skylden, sier advokat Novikov til VG.

Eks-spionsjef: E-tjenesten moralsk forpliktet

På spørsmål fra VG om hvor mange kureroppdrag Frode Berg hadde for e-tjenesten, sier advokaten « mer enn ett», men kan av hensyn til taushetsplikten ikke fortelle mer.

Han fastholder at Berg følte seg moralsk forpliktet til å gjøre jobben da han ble spurt, men at Berg visste svært lite om hva som foregikk.

– De ba han dra til Norge uten å fortelle hva som skjedde. Hadde han visst det han vet nå, om risikoen han tok ved å si ja til å gjøre dette, ville han ikke gjort det. Han er ingen profesjonell spion, men en mann som ble brukt av folk som jobber for norske myndigheter, uten at de fortalte han hele historien. Han gjorde oppdrag for myndighetene, og da er det deres ansvar å gjøre alt de kan, inkludert diplomatisk press og eventuelle forhandlinger, for å få han ut av vanskelighetene, mener den russiske advokaten til VG.

Også den tidligere spionsjefen Kaldaker sier i intervju med VG at «etterretningstjenesten har et moralsk ansvar hvis det stemmer at de har lagt moralsk press på Frode Berg for å delta».

Erklærer seg ikke skyldig

Den eneste måten Frode Berg kan unngå å måtte sone årevis i russisk fengsel, mener advokat Novikov er at dette nå løftes opp på øverste nivå, til samtaler mellom russiske og norske myndigheter. Advokatene håper at Bergs uttalelser om at han var på oppdrag for e-tjenesten, vil bringe norske myndigheter på banen, men det betyr ikke at Berg erkjenner straffskyld for spionasje, sier Novikov i Moskva.

– Berg kommer ikke til å erklære seg skyldig. I henhold til russisk lov er en spion en som med overlegg har forsøkt å få tak i hemmeligstemplet informasjon, med den intensjon å skade Russland. Berg var ikke klar over omfanget av det som foregikk. Han ble utnyttet blindt, og vil derfor holde fast på at han er uskyldig i anklagene.

