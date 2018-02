FRIFINNELSE OG LIVSTIDSDOM: «Arboga-kvinnen» Johanna Möller, her under rettssaken mot henne i fjor sommer. Tirsdag falt ny dom i lagmannsretten. Foto: Vilhelm Stokstad /TT / NTB scanpix

«Arboga-kvinnen» drapsdømt – beholder forsikringspenger

Publisert: 27.02.18 23:19 Oppdatert: 27.02.18 23:37

UTENRIKS 2018-02-27T22:19:22Z

Svensk lagmannsrett mener det er usikkert hvordan Johanna Möllers ektemann døde og frifinner «Arboga-kvinnen» for oppfordring til drap på ham. Hun dømmes samtidig til livstid i fengsel for drap og drapsforsøk på sine foreldre.

Dommen i Svea hovsrätt falt tirsdag, melder Aftonbladet . Der ble Johanna Möller (43) frikjent for oppfordring til drap på ektemannen, noe hun ble dømt for i tingretten i fjor sommer .

– Vi mener det er usikkerhet, dels rundt hvordan Johanna Möllers make faktisk døde, dels rundt om det var et drap, sier Anne Mellqvist ved Svea hovsrätt til avisen.

Bakgrunn: Døden på «sommarstugan»

Möller ble likevel dømt til livstid i fengsel for drap på sin far, drapsforsøk på sin mor og for tre ved tre tilfeller å ha forsøkt å få andre til å drepe ektemannen.

Får beholde forsikringspenger

Med frifinnelsen for tiltalepunktet om oppfordring til drap på ektemannen frifinnes imidlertid også 43-åringen for grovt bedrageri mot forsikringsselskapet AFA Livförsäkringsaktiebolag, som hun har fått 267.000 svenske kroner i livsforsikring fra etter ektemannens død.

Dermed får hun beholde pengene, ifølge Aftonbladet.

Samtidig dømmes Möller for forsøkt på grovt bedrageri mot forsikringsselskapet If, etter at hun skal ha tegnet en livsforsikring på 2,5 millioner svenske kroner i ektemannens navn samme år som han døde. If har aldri utbetalt pengene. Hun dømmes også på flere andre punkter.

– Hun er skuffet over at hun dømmes til livstid i fengsel, sier kvinnens advokat Amanda Hikes til Expressen .

Möller nekter straffskyld og advokaten varsler at dommen vil bli anket.

Pågrepet i Trondheim

Ektemannen ble funnet død i sjøen ved sommerhytta til Möllers foreldre i byen Arboga sør i Sverige august 2015. Dødsfallet ble først ikke antatt å ha skjedd på bakgrunn av en kriminell handling.

Ett år senere blir kvinnens foreldre funnet knivstukket i sommerhytta. Den 68 år gamle faren dør, mens den da 63 år gamle moren overlever.

Politiet retter etter hvert mistanke mot Möller og hennes 20 år gamle kjæreste. Knappe to uker etter angrepet i sommerhytta ble de to pågrepet i Trondheim.

Dagen før pågripelsen ble det besluttet å gjenoppta etterforskningen rundt ektemannens dødsfall på nytt. Saken ble nå kategorisert som drap og forsøk på grovt bedrageri, ifølge Aftonbladet.

Opprettholder dom mot kjæresten

I august i fjor falt dommen mot Möller og den da 21 år gamle kjæresten i tingretten. Den unge mannen har erkjent å ha knivstukket kvinnens foreldre og hevder han ble overtalt av Möller til å begå handlingene. Han ble dømt til 14 års fengsel og utvisning. Både han og Möller anket dommen.

Ankeforhandlingene startet i november . I den ferske dommen blir fengselsdommen mot kjæresten opprettholdt.