KLAR TALE: Justisminister Jeff Sessions, her på møte i Det hvite hus 22. februar. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Justisminister Jeff Sessions slår tilbake mot Donald Trump

UTENRIKS 2018-08-23T23:16:32Z

Etter at president Donald Trump i et Fox-intervju hevdet justisministeren «aldri tok kontroll over justisdepartementet», sier Jeff Sessions nå at de «aldri vil bli urettmessig påvirket av politiske hensyn.»

Publisert: 24.08.18 01:16 Oppdatert: 24.08.18 03:04

Donald Trump har kritisert sin tidligere nære støttespiller Jeff Sessions jevnlig som justisminister, og gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over at Sessions erklærte seg inhabil i Russland-etterforskningen.

I intervjuet med Fox News som ble sendt torsdag morgen i USA , sa presidenten blant annet:

– Jeg innsatte en justisminister som aldri tok kontroll over justisdepartementet. Jeff Sessions fikk aldri kontroll på justisdepartementet. Det er ganske utrolig.

Han sa også at «selv hans fiender» har sagt at Sessions burde ha informert ham om at han planla å erklære seg inhabil, slik at Trump kunne valgt en annen justisminister.

Torsdag kveld gir Sessions svar på tiltale i en uttalelse gjengitt av blant andre CNN og Fox News :

«Så lenge jeg er justisminister, vil ikke justisdepartementets handlinger bli urettmessig påvirket av politiske hensyn. Jeg krever den høyeste standard, og om det ikke oppnås, tar jeg grep. Imidlertid er det ikke noe annet land som har en mer talentfull eller dedikert gruppe etterforskere og påtalemyndigheter enn USA.»

Han svarer også direkte på Trumps påstander:

«Jeg tok kontroll over justisdepartementet fra den dagen jeg ble tatt i ed, noe som er grunnen til hvorfor vi har hatt en suksess uten like med å effektuere presidentens agenda – en agenda som beskytter sikkerheten og rettighetene til det amerikanske folket, som reduserer voldelig kriminalitet, håndhever immigrasjonslovene, fremmer økonomisk vekst og religionsfrihet. Jeg er stolt over å tjene med dem og stolt over jobben vi har gjort med å fremme håndheving av lovreglene.»

Jeff Sessions var den første senatoren som gikk offentlig ut med støtte til Trumps presidentkampanje. Han har tidligere ikke hatt for vane å svare på presidentens kritikk av ham.

Uttalelsen ble sendt ut kort tid før Sessions hadde et møte med Trump i Det hvite hus angående ny lovgivining for en fengsels-reform.