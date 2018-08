BEHANDLES: EN lege ser til to skadede barn torsdag etter et flyangrep i Saada i Jemen. Foto: Naif Rahma / REUTERS

FN og USA krever gransking av flyangrep i Jemen

NTB

Publisert: 10.08.18 04:29

Både FN og USA har reagert kraftig på meldingene om at minst 50 personer er drept, 29 av dem barn, og 77 såret i et flyangrep mot en skolebuss i Jemen torsdag.

Ifølge Houthi-opprørernes kanal, Al Masirah TV, ble skolebussen i Jemen angrepet av fly fra den saudiledede koalisjonen i regionen. Bombingen fant sted nær Dahyan-markedet i Saada-provinsen torsdag.

Generalsekretær i FN Antonio Guterres har bedt om at uavhengige og umiddelbare undersøkelser igangsettes. I USA har utenriksdepartementets talsperson, Heather Nauert, uttalt at de har bedt den saudiarabiskledede koalisjonen om å få gjennomført en grundig og transparent granskning av hendelsen. Hun uttrykte også bekymring over meldingene om at angrepet hadde ført til så mange sivile dødsfall.

USA har gitt sin allierte Saudi-Arabia støtte i form av våpen, overvåkingsutstyr og annen teknologi.

Barn eller ikke

Geert Cappelaere, UNICEFs regiondirektør for Midtøsten og Nord-Afrika, sier at de 29 barna som ble drept var under 15 år. Av de skadede skal 30 være barn under 15 år.

Bilder fra opprørernes Ansarullah Media Centre viser skadde barn, to og to i sykehussenger, mens sykehuspersonale sliter med å ta seg av alle dem som trenger pleie.

Koalisjonen uttalte torsdag at de har gjennomført en «legitim militær aksjon». Talsmannen Turki al-Maliki sier opplysningene om at det var barn i bussen er villedende og at det kun var houthi-krigere i bussen. Han anklaget videre houthiene for å rekruttere barnesoldater, og sa at opprørerne bruker barn på slagmarken.

Krise

Saada er et av områdene Houthi-opprørerne kontrollerer og som den saudiledede koalisjonen kjemper for å presse dem ut fra.

Koalisjonen, som også inkluderer De forente arabiske emirater, gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Siden da er minst 10.000 liv gått tapt i krigen, men ikke minst har situasjonen utløst det FN betegner som en av verdens verste humanitære kriser. Over tre millioner mennesker er drevet på flukt, og over 22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp.