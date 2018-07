RETRETT: Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen hevder ifølge kilder at presidenten visste om det mye omtalte møtet i Trump Tower i juni 2016. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

CNN: Cohen hevder Trump visste om møtet i Trump Tower

NTB

Publisert: 27.07.18 03:44

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen sier den amerikanske presidenten visste om møtet med russerne som fant sted i Trump Tower i juni 2016, melder CNN.

Kilder kanalen har snakket med opplyser at Cohen skal være villig til å dele denne informasjonen med spesialetterforsker Robert Mueller, som leder den pågående etterforskning av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget. Samtidig sier kildene at Cohen ikke har noen bevis for påstandene.

Ifølge CNN hevder Cohen å ha vært til stede da Trumps sønn, Donald Trump jr., informerte faren om russernes tilbud om informasjon som kunne være skadelig for daværende presidentkandidat Hillary Clinton .

Kort tid etter møtte Trump jr., Trumps svigersønn Jared Kushner og den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Dersom Cohens påstander stemmer strider det med Trump, Trump jr., deres advokater og andre regjeringsmedlemmers gjentatte uttalelser om at Trump ikke visste om møtet før i juli i fjor .

Etter at saken ble kjent sa Trump jr. at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Veselnitskaja har uttalt at hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.