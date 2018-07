GJENFORENT: Heydi fra Guatemale med datteren Mishel (6) og Luis fra El Salvador og datteren Selena (6) ble gjenforent torsdag i El Paso i Texas. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

USA klarte ikke å overholde fristen for familiegjenforening

NTB

Publisert: 27.07.18 05:48 Oppdatert: 27.07.18 05:58

UTENRIKS 2018-07-27T03:48:11Z

USAs immigrasjonsmyndigheter gjenforente over 1800 barn før fristen gikk ut torsdag, men 700 er fortsatt skilt fra foreldre og foresatte.

Myndighetene i USA har gjenforent over 1800 barn med foreldre eller formyndere innen tidsfristen midnatt norsk tid. De oppgir ifølge CNN at de gjenværende 700 ikke er kvalifisert til gjenforening - enten på grunn av røde flagg, som at en ikke vet hvem foreldrene er eller at de er straffedømte, eller fordi de ikke kunne bli lokalisert innen tidsfristen.

Over 2500 barn ble skilt fra sine foreldre da Trump-administrasjonen i vår innførte en nulltoleransepolitikk mot migranter som krysset grensa til USA uten riktig dokumentasjon. USAs helseminister Alex Azar sier det dreier seg om «færre enn 3000» barn til sammen.

Dette skapte reaksjoner over hele verden, og Donald Trump undertegnet senere en presidentordre som omgjorde praksisen med å splitte opp familier, men da var allerede flere tusen barn satt i interneringsleirer ved grensen til Mexico eller sendt til mottakssentre og fosterfamilier rundt om i hele USA.

Fristen for å gjenforene de minste barna med sine foreldre gikk egentlig ut mandag, men en føderal dommer forlenget den til midnatt torsdag. Bakgrunnen for dette var at myndighetene sa at de trengte mer tid til å bekrefte identiteten til alle barna og foreldrene deres.