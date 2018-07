FOREVIGET «SEBRAEN» I KAIRO: Mahmoud Sarhan tok bilde av dyret han traff på i dyrehagen i Kairo. Foto: Mahmoud Sarhan/Privat

Egyptisk dyrehage beskyldt for å male esel som sebra

Mahmoud Sarhan stusset da han kom til den internasjonale dyrehagen i Kairo og fikk øye på noe som skulle være en sebra.

– Jeg så med en gang at det var et esel og ikke en sebra. Jeg er tegner, og vet hvordan et esel ser ut, og hvordan en sebra ser ut, sier Sarhan til VG.

Han reagerte da han besøkte den internasjonale dyrehagen i Kairo og fikk øye på det som skulle være en sebra. Ørene på dyret var mye lengre og stikkende enn på en vanlig sebra. Og da mistanken meldte seg måtte Sarhan gjøre en sjekk.

– Jeg tok på sebraen og fikk maling på hånda.

Mulen på en sebra skal dertil være sort, og ikke lys som dyret Sarhan tok bilde av.

Dyrehagens direktør Mohamed Sultan har ifølge radiostasjonen Nogoum FM avvist at dyret er en falsk sebra, skriver BBC.

Zoolog Petter Bøckman får seg en god latter når han hører om det kreative trikset til dyrehagen.

– De ligner jo litt, og det skal være mulig å lure folk. Et esel kan se ut som en tynn, teit sebra av arten fjellsebra. Den er nærmere esel enn hest, sier Bøckman, som understreker at dette er dyreplageri.

– Å kline maling i pelsen på et dyr er dyreplageri.