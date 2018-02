Diplomatipandaer debuterte i finsk dyrehage

Publisert: 18.02.18 16:28

UTENRIKS 2018-02-18T15:28:56Z

De to pandaene Finland fikk i gave av Kina i april sjarmerte publikumet med treklatring og basing i snøen under sin debut i dyrehagen.

Bjørnene er ute av karantene og nyter vinteren i sitt nye hjemland. Jin Baobao og Hua Bao – eller Lumi og Pyry som de kalles i Finland – ankom de tusen sjøers land i januar, skriver YLE .

Bjørnene ble gitt i gave av Kinas president Xi Jinping i anledning Finlands hundreårsjubileum. Kina bruker det såkalte pandadiplomatiet på å symbolisere vennskap med andre nasjoner.

Jin Baobao og Hua Bao har flyttet inn i dyreparken Ähtiäri i midten av Finland, der det er bygget en egen avdeling for dem. De sitter foreløpig atskilt, men kan se hverandre gjennom et gitter. Senere i vår skal de to bli bedre kjent.

Under snødebuten lørdag var det hunnpandaen Jin Baobao som sto for mesteparten av underholdningen. Hun klatret i trærne og løp rundt. Hannpandaen Hua Bao tok det med ro og fulgte for det meste med på sin aktive artsfrende, skriver Finland Today .