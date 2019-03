Terrorsiktedes bestemor: – Familien er lamslått

CHRISTCHURCH (VG) Marie Fitzgerald (81), bestemor til terrorsiktede Brenton Tarrant (28), er sønderknust og i sjokk etter terrorangrepet i Christchurch.

To døgn etter terroraksjonen på New Zealand, der hennes eget barnebarn er siktet for å ha drept minst 50 mennesker, har Marie Fitzgerald i Australia latt seg intervjue av TV-kanalen Channel 9.

– Vi er lamslåtte og vet ikke hva vi skal tro. Mediene sier at han planla dette i lang tid. Han kan åpenbart ikke være frisk. Det er vanskelig å ta inn over seg at en i vår familie kan ha gjort noe som dette, sier hun, og legger til at det er for mye å ta inn over seg at en av deres egne står bak terroraksjonen.

Fitzgerald så barnebarnet siste gang for ett år siden. Da hadde han vært på rundreise i flere land og vendte han hjem til Australia for å være med i søsterens bursdag.

– Det var ingen varsellamper, forklarer bestemoren, og opplyser om at han «var den han pleide å være».

– Vi skravlet og hygget oss sammen med mat. Nå er alle i sorg.

Hun blar i gamle album og viser TV-kanalen barnebilder av Tarrant. Hun forteller blant annet at han i ungdommen var mer opptatt av dataspill enn jenter.

– Han lærte seg alt på data og spilte mye. Jenter var nok ikke på hans agenda. Det å gifte seg var for problematisk, tror bestemoren.

Det skal ha vært et svært hardt slag for Tarrant da faren døde av kreft i 2010, da sønnen var 18 år. Det var etter det at han fikk stor utfartstrang.

Hun mener at barnebarnet må ha forandret seg etter at han reiste ut i verden for få år siden.

– Han må ha blitt en helt annen enn den gutten vi kjente.

Også terroristens onkel Terry Fitzgerald stiller opp i TV-intervjuet.

– Det første jeg sa var: «Nei, dette kan ikke stemme. Det kan ikke stemme». Men så så jeg bildet av ham.

Han sier at det nevøen har gjort, er grusomt.

Bestemoren skyter inn:

– Dette er uopprettelig.

Hun forteller at terrorsiktedes mor og søster nå får politibeskyttelse mens etterforskningen pågår. De har søkt dekning i et hus og får angivelig ikke lov å ha telefonkontakt med Terrant, som sitter varetektsfengslet på New Zealand .

Ønsker å gjemme seg

På spørsmål fra TV-reporteren om hva bestemoren ville sagt til Terrant hvis hun så ham, svarer hun:

– Det ville ikke være pent.

Onkelen sier at det eneste de kan gjøre er å si unnskyld til familiene på New Zealand, alle de døde, skadde og deres pårørende.

– Hva mer kan vi gjøre? Vi vil bare gå hjem og gjemme oss.

Bestemoren sier at hele familien alle er sønderknust.

Etter det man vet, var det yngste offeret tre år, den eldste 71.

Våknet under andre kropper

Faren til Ali Adeeb (23) kom på besøk til New Zealand for å feire sønnens bursdag. Nå ligger faren hardt skadet på sykehus. VG møtte i natt norsk tid 23-åringen utenfor Christchurch Hospital.

– I starten trodde vi det var fyrverkeri. Men så begynte alle å løpe. Min første tanke var å løpe for å finne faren min. Jeg husker ikke det første skuddet, men jeg må ha mistet bevisstheten. Da jeg våknet lå jeg under masse folk.

En av dem var den blodige faren.

– Skytingen fortsatte bare. Jeg så ned i bakken, ville ikke se opp. Jeg kjente en kule sneie ansiktet mitt. Jeg kan bare forestille meg hvordan det var for dem som faktisk ble skutt, sier han til VG, og viser frem arret under det venstre øyet sitt.

