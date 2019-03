GJENFORENT: Leia og Caroline da de møtte familien igjen etter at de var funnet. Foto: Humboldt County Sheriff's Office

Caroline (5) og Leia (8) funnet i live etter 44 timer i kald skog

Redningsmannskapene fulgte spor fra støvler og müslibar-emballasje for å finne søstrene som hadde overlevelsestrening fra 4H.

Publisert: 04.03.19 02:24







Det var fredag ettermiddag Caroline og Leia Carrico spurte moren om de kunne gå en tur i Benbow Nord i California. Moren sa nei, men oppdaget litt senere, i 15-tiden at jentene var borte. Hun lette sammen med naboer og venner før politiet ble varslet i 18-tiden fredag kveld.

les også Her ble Jayme (13) holdt fanget i 88 dager

Ifølge sheriff William Honsal i Humboldt County ble et større søk igangsatt ved hjelp av flere etater, frivillige og sheriff-kontorer fra nærliggende områder. Søket gikk over et stort, landlig område på nær 50 kvadratkilometer.

GLEDE: Det var gjensynsglede da søstrene kom tilbake til familien. Foto: Humboldt County Sheriff's Office

Ifølge Buzzfeed var over 250 mennesker fra flere ulike etater og organisasjoner involvert i søket, i tillegg til helikoptre og 12 hundepatruljer.

Ifølge ABC News sjekket politiet også alle kjøretøy på vei inn og ut av området, rundt 450 kilometer nord for San Francisco.

les også Ringte moren i panikk – funnet død i koffert

Søndag formiddag ble jentene funnet, i et skogsområde rundt 23 kilometer fra hjemmet sitt.

FUNNET: De første letemannskapene som kom fram til jentene, ga dem vann og tørre klær. Jentene var kalde og dehydrerte, men i god form. Foto: Humboldt County Sheriff's Office

– Det gleder meg å fortelle at vi alle er vitner til et mirakel i dag. Caroline og Leia er funnet, sa sheriff Honsal på en pressekonferanse søndag.

pullquote – Dette er absolutt et mirakel. Det er ulendt terreng og ekstreme omgivelser. At de var der ute i 44 timer er ganske utrolig, sier sheriffen.

Han forteller at jentene hadde overlevelsestrening fra sin lokale 4H-forening, og at de tror det har medvirket til hvor godt de klarte seg. Søstrene var kalde og dehydrerte, men ellers i god behold da de ble funnet av frivillig brannsjef Delbert Crumley og brannkonstabel Abram Hill fra Piercy.

Letemannskapene fant lørdag spor av jentenes gummistøvler, og emballasje fra müslibarer som de spiste.

REDNINGSMENN: Delbert Chumley (i midten til høyre) og Abram Hill (i midten til venstre) fra det frivillige brannvesenet i Piercy fant Leia og Caroline. Sheriff Honsal til høyre. Foto: Humboldt County Sheriff's Office

– Emballasjen ga oss en retning de hadde gått i, fra der de sist var sett og til det papiret lå, forteller sheriffbetjent Mike Fridley.

Søndag svarte jentene da letemannskapene ropte på dem, og de fant de to tett sammen under en busk. De skal ha fått i seg vann fra blader og lyng. Søstrene fikk vann og varme klær av personene som fant dem.

les også Avis: Holdt juleselskap med kidnappet 13-åring under sengen

Søstrene har fortalt at de fulgte rådyrspor da de gikk seg vill, og bestemte seg for å bli der de var og vente på hjelp.

Det var Fridley som ga jentenes mot beskjeden om at jentene var funnet i god behold.

– Hun smeltet på telefonen, sier betjenten.

Ifølge ABC News ble jentene funnet bare timer før en storm var ventet til området.