I RETTEN: Louise Turpin (t.v.) og David Turpin (sittende i midten) møtte torsdag foran en dommer for første gang etter pågripelsen mandag. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Foreldrene i «Skrekkhuset» har erklært seg ikke-skyldig

Publisert: 18.01.18 21:24 Oppdatert: 18.01.18 23:09

RIVERSIDE, CALIFORNIA (VG) Torsdag ettermiddag lokal tid møtte David (57) og Louise Turpin (49) til retten. De nektet for skyld i saken om at de har torturert, mishandlet og sultet sine 13 barn.

Den forholdsvis lille rettssalen i Riverside County rettshus var fylt til randen av pressefolk da dommer Michael B. Donner satte retten klokken 13.46. Mens VG fikk plass inne i salen, måtte flere journalister vente på utsiden

David Turpin satt foran dommeren, mellom to advokater, med ryggen til publikumsplassenen, iført en svart, skrukkete dressjakke og grått skulderlangt hår. Han satt allerede i salen da media kom inn.

På et tidspunkt snudde han seg slik at han var mulig å se i profil. Med små, grå skjeggstubber holdt han en alvorlig mine.

Hans kone, Louise Turpin, var også iført en svart dressjakke med tynne, lyse striper og en hvit bluse under. Hun satt halvveis vendt mot publikum, og smilte forsiktig mens hun småpratet med advokaten like etter at retten var hevet, bare seks minutter etter seansen startet.

Klærne de to siktede hadde på seg skal de ha fått utdelt av sine forsvarer, opplyser en av forsvarerne like etter at rettsmøtet er over.

Begge de to erklærte seg ikke-skyldig, og svarte «ja» på at de forsto hva siktelsen gikk ut på.

Dommeren satte kausjonen til 12 millioner dollar for hver av de to. Det var en million mindre enn statsadvokaten ba om.

Turpin-ekteparet må møte til en ny høring i retten 23. februar.

Siktet for barnemishandling og tortur

Statsadvokat i Riverside County, Mike Hestrin, annonserte tidligere torsdag formiddag, foran flere titalls mediefolk, inkludert VG, at han har tatt ut siktelse mot Turpin-paret.

– Vi har siktet dem for tortur mot de 12 eldste. Det virker som 2-åringen har fått nok mat, forteller Hestrin.

Politiet møtte et skrekkelig syn da de tok seg inn i eneboligen i en forstad utenfor Perris i California søndag morgen. I et rolig boligområde holdt David Turpin-paret 13 barn i fangenskap som politiet beskrev som «underernært og veldig skitne».

Videre er de ekteparet siktet for flere andre forhold, blant annet barnemishandling. Hestrin forteller at siktelsen gjelder en periode flere år tilbake i tid. Helt fra de bodde i Texas før de flyttet til California i 2010.

– De risikerer fra 94 år til livstid i fengsel dersom de blir funnet skyldig i alt de er siktet for, forteller statsadvokaten, som opplyser at kausjon er satt til 13 millioner dollar for hver av de to.

Statsadvokat Hestrin forteller at barna skal ha hatt en døgnrytme der de har lagt seg til å sove klokken 05 om morgenen og sovet gjennom dagen, mens de har vært våkne på nettene. Ofrene skal ha blitt fastlenket i månedsvis om gangen.

– De har blitt holdt fanget i lang tid. Først ble de knyttet fast med tau. Etter at en av dem klarte å rømme har foreldrene gått over til å bruke kjetting og lås, forklarer statsadvokaten.

12 år gammelt barn veide som en 7-åring

Han forteller videre at de blant annet har blitt underernært, og gir et eksempel med at et 12 år gammelt barn veide så mye som en 7-åring normalt gjør. 29-åringen skal veier bare 37 kilo.

Ofrene, som politiet går ut ifra er biologiske søsken, er i alderen to til 29 år. Flere av søsknene var så underernært at politiet først trodde at alle var mindreårige. Det viste seg at syv av ofrene er over 18 år.

– De fikk angivelig bare lov å dusje en gang i året. Gjorde de noe galt ble de straffet, for eksempel ved å bli lenket til senger, eller andre møbler, eller nektet mat. De spiste mat selv uten å dele med barna.

Hestrin forteller at ingen av de 13 barna til ekteparet skal ha vært hos lege de siste fire årene. De har visstnok heller aldri vært hos tannlege.

– Flere av dem visste hverken hva medisiner eller for eksempel politi var for noe da vi fant dem.

De skal heller aldri ha fått lov å leke. Det eneste de fikk gjøre var å skrive i dagbøker.

– Vi har funnet hundrevis av dem, sier Hestrin.

Planlagt rømmen i to år

17-åringen, som flyktet ut et vindu i familiens hjem søndag og varslet politiet , hadde planlagt flukten i to år. Hun tok først med seg en av søstrene, men hun ble redd og dro tilbake.

– Vi vet ikke hvor barna kommer til å ende opp på sikt, men jeg kan si at de nå er lettet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere hvordan de har det, forteller Hestrin.

Statsadvokaten påpeker at dette er en pågående etterforskning.

– Dette er starten, ikke slutten, sier han og påpeker blant annet at dagbøkene vil bli interessante.

Han forteller at det ikke er kjent for etterforskerne om foreldrenes måte å behandle barna på hadde noe med religion å gjøre.

– Uskyldige inntil det motsatte er bevist

David Turpins offentlig oppnevnte forsvarer, David J. Macher, sier til media etter at retten er hevet at dette er en veldig alvorlig sak. Han vil derimot ikke si noe om hans klient har forstått nettopp alvoret.

- Jeg har nettopp blitt utnevnt som forsvarer og er ikke i posisjon til å vurdere hans mentale tilstand, eller om han forstår alvoret, sier Macher.

Han forteller videre at dette kommer til å være en utfordrende sak som det vil ta tid å sette seg inn i.

- Men det er viktig å huske på at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Disse personene skal dømmes i retten. Ikke i media.

Heller ikke Louise Turpins oppnevnte advokat, Jeff Moore, ønsker å gå inn på sin klients mentale tilstand, eller hvorvidt hun forstår alvoret i saken. Som sin kollega begrunner han det med at han nettopp har fått tildelt saken og kjenner verken detaljene i den, eller sin klient godt nok.

- Men på generelt grunnlag kan jeg si at i denne typen saker kan det iblant være et alternativ å hevde at den siktede ikke er strafferettslig tilregnelig, sier Moore til VG.